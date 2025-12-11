Менеджера газовой службы оправдали по делу о взрыве на улице Краснодонцев Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Менеджер газовой службы Зоя Морозова признана невиновной по делу о взрыве газа, произошедшем пять лет назад в доме №17 на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде. Соответствующее решение вынес Автозаводский районный суд 8 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Напомним, 11 июля 2020 года в доме №17 по улице Краснодонцев произошел взрыв бытового газа. В результате в доме полностью обрушились две несущие стены и деформировалась часть перекрытий. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению.

Женщину обвиняли в выполнении работ, не соответствующих требованиям безопасности, совершённых группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в октябре 2019 года Морозова, занимая должность менеджера по работе с клиентами, заключила договор на замену газового шланга, предназначенного для подключения кухонной плиты. После выполнения работ был повреждён газовый счётчик, что, по мнению обвинения, стало причиной утечки газа и последующего взрыва летом 2020 года.

Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что Морозова не имела отношения к выполнению технических работ и не контролировала их качество. Её обязанности ограничивались исключительно организацией взаимодействия с клиентами. Суд пришёл к выводу, что в действиях подсудимой отсутствует состав преступления. Приговором от 8 декабря Зоя Морозова была полностью оправдана. Ей признано право на реабилитацию.



Напомним, что по этому делу проходил ещё один фигурант — руководитель ООО "Городская газовая служба" Максим Бязин. Его задержали в декабре 2021 года в Барнауле и доставили в Нижний Новгород. В феврале 2023 года суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. Спустя год Бязину был вновь вынесен приговор — один год лишения свободы в колонии-поселении. Однако и это наказание не было исполнено по той же причине — срок давности уголовного преследования истёк.

Сообщалось, что дом на Краснодонцев планировали снести, но в итоге решили его разбирать. Здание планируют взять круглосуточную охрану.