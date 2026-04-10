Ограничение на движение транспорта по ночам введут на старом Борском мосту Общество

На старом Борском мосту почти на три месяца введут ограничения движения. Соответствующий приказ опубликован на сайте ГУАД.

С 10 апреля по 30 июня с 22:00 до 05:00 проезд будет возможен только по одной полосе со скоростью до 40 км/ч в зоне работ.

Причина временных мер - ремонт пешеходной части моста.

Напомним, в январе после ремонта на старом Борском мосту для движения были открыты две полосы. Также сообщалось, что в 2026-2027 годах отремонтируют новый Борский мост и подходы к нему общей протяженностью около 9 км.