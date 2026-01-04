Две полосы движения открыли на старом Борском мосту после ремонта

Фото:
Две полосы движения наконец-то открыли на старом Борском мосту после ремонта, сообщил журналист Андрей Вовк в своем телеграм-канале.
При этом на новой переправе пока оставили три полосы и реверс, как и просили депутаты регионального парламента.
Напомним, работы на старой переправе велись на национальному проекту "Инфраструктура для жизни".
Сообщалось, что в 2026 году может стартовать ремонт нового Борского моста.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+