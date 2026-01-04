Две полосы движения открыли на старом Борском мосту после ремонта Общество

Фото: телеграм-канал "ВОВК"

Две полосы движения наконец-то открыли на старом Борском мосту после ремонта, сообщил журналист Андрей Вовк в своем телеграм-канале.

При этом на новой переправе пока оставили три полосы и реверс, как и просили депутаты регионального парламента.

Напомним, работы на старой переправе велись на национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Сообщалось, что в 2026 году может стартовать ремонт нового Борского моста.