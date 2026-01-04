Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Последние новости рубрики Общество
04 января 2026 13:46Две полосы движения открыли на старом Борском мосту после ремонта
04 января 2026 13:32Трассу М-12 временно закрыли для автобусов и грузовиков в Татарстане
04 января 2026 13:12Массовые проблемы с лишним весом выявили у жителей Дзержинска
04 января 2026 11:16Аэропорт "Чкалов" экстренно принял рейсы, следовавшие в Москву и Казань
04 января 2026 09:28Должность врача по здоровому долголетию появится в России в 2026 году
04 января 2026 09:09Российский аналог "Оземпика" подешевел в нижегородских аптеках
03 января 2026 20:08Пропавшую накануне Нового года 13-летнюю нижегородку нашли живой
03 января 2026 18:08До 10 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде за сутки
03 января 2026 18:00Эксперт объяснил, зачем российским военным электронные жетоны
03 января 2026 17:07Площадку под КРТ в Дзержинске расширили, включив два новых участка
Общество

Две полосы движения открыли на старом Борском мосту после ремонта

04 января 2026 13:46 Общество
Две полосы движения открыли на старом Борском мосту после ремонта

Фото: телеграм-канал "ВОВК"

Две полосы движения наконец-то открыли на старом Борском мосту после ремонта, сообщил журналист Андрей Вовк в своем телеграм-канале. 

При этом на новой переправе пока оставили три полосы и реверс, как и просили депутаты регионального парламента. 

Напомним, работы на старой переправе велись на национальному проекту "Инфраструктура для жизни". 

Сообщалось, что в 2026 году может стартовать ремонт нового Борского моста. 

Теги:
Борский г.о. Борский мост Ремонтные работы
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных