Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

150 км федеральных трасс отремонтируют в Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

В Нижнем Новгороде состоялась рабочая встреча руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Стороны обсудили старт дорожно-строительного сезона, а также развитие федеральной, региональной и местной дорожной сети в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Роман Новиков отметил, что регион играет важную роль в обеспечении межрегиональных грузопотоков благодаря развитой промышленности и плотной транспортной сети. В этих условиях модернизация дорожной инфраструктуры рассматривается как ключевой фактор устойчивого социально-экономического развития и повышения качества жизни.

По его словам, по итогам диагностики 78% федеральных дорог в регионе находятся в нормативном состоянии. Также за прошлый год на федеральных трассах снизилось число ДТП на 22%, пострадавших — на 15,8%, а смертность — на 16,5%.

"Эта статистика отражает нашу системную работу по повышению качества и безопасности дорог", — подчеркнул глава Росавтодора.

Он добавил, что в 2026-2028 годах планируется отремонтировать 12 участков федеральных трасс общей протяженностью 150 километров, из которых 31 километр — капитально с расширением до четырех полос. По его словам, это позволит повысить пропускную способность ключевых направлений и улучшить состояние дорог.

Общая протяженность федеральной дорожной сети в Нижегородской области составляет 578 км, включая 220 км автодороги М-7 "Волга", 224,5 км трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов и 133,2 км дороги Р-177 "Поветлужье".

Глеб Никитин поблагодарил Росавтодор за поддержку региона и отметил, что в центре всех решений остаются люди — их безопасность и комфорт.

"Развитие дорожной сети напрямую влияет на мобильность жителей, доступность рабочих мест и социальных объектов", — подчеркнул он.

Отдельное внимание на встрече уделили региональным и местным дорогам. По словам губернатора, за семь лет в области отремонтировано около 6,6 тысячи км таких дорог — в среднем почти по тысяче километров ежегодно. В 2025 году в нормативное состояние привели 761 км, что превысило план на 135 км.

В 2026 году планируется привести в порядок 180 объектов региональной и местной дорожной сети общей протяженностью более 600 км.

Участники встречи подтвердили готовность продолжать совместную работу по развитию дорожной инфраструктуры региона и повышению качества жизни населения.

Нацпроект "Инфраструктура для жизни", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на комплексное развитие транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Он включает 12 федеральных проектов, в том числе развитие федеральной и региональной дорожной сети, общественного транспорта и транспортных узлов.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Ремонт дорог
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных