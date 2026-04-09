150 км федеральных трасс отремонтируют в Нижегородской области Общество

В Нижнем Новгороде состоялась рабочая встреча руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Стороны обсудили старт дорожно-строительного сезона, а также развитие федеральной, региональной и местной дорожной сети в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Роман Новиков отметил, что регион играет важную роль в обеспечении межрегиональных грузопотоков благодаря развитой промышленности и плотной транспортной сети. В этих условиях модернизация дорожной инфраструктуры рассматривается как ключевой фактор устойчивого социально-экономического развития и повышения качества жизни.

По его словам, по итогам диагностики 78% федеральных дорог в регионе находятся в нормативном состоянии. Также за прошлый год на федеральных трассах снизилось число ДТП на 22%, пострадавших — на 15,8%, а смертность — на 16,5%.

"Эта статистика отражает нашу системную работу по повышению качества и безопасности дорог", — подчеркнул глава Росавтодора.

Он добавил, что в 2026-2028 годах планируется отремонтировать 12 участков федеральных трасс общей протяженностью 150 километров, из которых 31 километр — капитально с расширением до четырех полос. По его словам, это позволит повысить пропускную способность ключевых направлений и улучшить состояние дорог.

Общая протяженность федеральной дорожной сети в Нижегородской области составляет 578 км, включая 220 км автодороги М-7 "Волга", 224,5 км трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов и 133,2 км дороги Р-177 "Поветлужье".

Глеб Никитин поблагодарил Росавтодор за поддержку региона и отметил, что в центре всех решений остаются люди — их безопасность и комфорт.

"Развитие дорожной сети напрямую влияет на мобильность жителей, доступность рабочих мест и социальных объектов", — подчеркнул он.

Отдельное внимание на встрече уделили региональным и местным дорогам. По словам губернатора, за семь лет в области отремонтировано около 6,6 тысячи км таких дорог — в среднем почти по тысяче километров ежегодно. В 2025 году в нормативное состояние привели 761 км, что превысило план на 135 км.

В 2026 году планируется привести в порядок 180 объектов региональной и местной дорожной сети общей протяженностью более 600 км.

Участники встречи подтвердили готовность продолжать совместную работу по развитию дорожной инфраструктуры региона и повышению качества жизни населения.

Нацпроект "Инфраструктура для жизни", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на комплексное развитие транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Он включает 12 федеральных проектов, в том числе развитие федеральной и региональной дорожной сети, общественного транспорта и транспортных узлов.