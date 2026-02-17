Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

Дорогу вдоль 12 населенных пунктов в Борском округе отремонтируют в 2026 году

17 февраля 2026 15:28
Дорогу вдоль 12 населенных пунктов в Борском округе отремонтируют в 2026 году

Фото: ГУАД Нижегородской области

В 2026 году в муниципальном округе г. Бор Нижегородской области продолжится масштабный ремонт автомобильной дороги «Бор - Развилье - Филипповское - Уткино» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, здесь обновят сразу три участка: от Ивановского Кордона до д. Красная Слобода, от СНТ «Содружество» до д. Васильково и от с. Каликино до пересечения с трассой «Нижний Новгород - Шахунья – Киров».

Общая протяженность дороги – 35,6 км, частично она была отремонтирована в прошлые годы. В этом году суммарная протяженность участков, где запланирован ремонт, составит 21,1 км. После завершения этих работ автодорога будет полностью приведена в нормативное состояние.

Дорога обеспечивает транспортную связь районного центра с десятками населенных пунктов. Общая численность постоянно проживающего населения на участке от Ивановского кордона до Кировской трассы составляет порядка 5 тысяч человек. По этой трассе организовано круглогодичное движение общественного транспорта: ежедневно здесь проходит более 30 рейсов автобусов четырех маршрутов, а также ходит школьный автобус.

«Эта дорога - одна из важнейших транспортных артерий для юго-восточной части Борского округа, альтернативный маршрут в объезд развязки Неклюдово - Золотово. Для тысяч жителей это единственная связь с районным центром, школами, больницами и местом работы. Срок завершения ремонтных работ - октябрь 2026 года. По итогам дорога будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении», - рассказал директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.

Проектом производства работ предусмотрены укрепление кромок проезжей части на участках с недостаточной шириной земляного полотна; устройство выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетонных смесей, соответствующих требованиям технических регламентов; укрепление обочин щебнем по метру с каждой стороны. Цена государственного контракта - 424 млн рублей.

Помимо дороги «Бор - Развилье - Филипповское – Уткино», в муниципальном округе г. Бор в этом году отремонтируют еще три участка дорог общей протяженностью 11,5 км.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Нацпроект состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ГУАД Нацпроект Ремонт дорог
