Отремонтированные по нацпроекту дороги обследуют в Нижегородской области

Фото: Павел Андронов/ ГУАД Нижегородской области

В Нижегородской области стартовало ежегодное весеннее обследование автодорог, находящихся на гарантии после ремонта в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Работы проводят специалисты ГУАД региона.



Диагностика проводится с использованием современного инструментального оборудования. Это позволяет получить точную информацию о состоянии дорожного покрытия, обочин и различных искусственных сооружений.



Сейчас на гарантийном обслуживании находятся 720 участков дорог общей протяженностью около 3,6 тысячи км. Для сравнения, в прошлом году в нормативное состояние было приведено 745 км дорожной сети.



Директор ГКУ НО "ГУАД" Леонид Самухин пояснил, что гарантийный срок на выполненные работы составляет от трех до пяти лет. По его словам, это стимулирует подрядчиков качественно выполнять ремонт, поскольку все выявленные в этот период дефекты устраняются за их счет.



Он также отметил, что управление контролирует подрядные организации на всех этапах — от лабораторных исследований асфальтобетонной смеси и соблюдения технологии до итоговых замеров при приемке и последующего мониторинга состояния дорог в течение гарантийного срока.



Дополнительно в контроле участвуют и жители населенных пунктов, расположенных рядом с отремонтированными участками. Они следят за состоянием дорог, остановок и дорожных знаков и при необходимости сообщают о проблемах через платформу "Госуслуги. Решаем вместе" и соцсети.



Все дефекты, выявленные в ходе весенней проверки и подпадающие под гарантийные обязательства, будут зафиксированы документально. Подрядчикам направят предписания с указанием сроков устранения нарушений. Завершить необходимые работы планируется до 1 июня.



Нацпроект "Инфраструктура для жизни" был инициирован Владимир Путин. Он направлен на развитие современной инфраструктуры и включает 12 федеральных проектов, связанных в том числе с дорожным строительством, ЖКХ, безопасностью дорожного движения и развитием общественного транспорта.

