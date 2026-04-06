70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Общество
06 апреля 2026 20:17
Путин поручил усовершенствовать процедуру записи к врачу через "Госуслуги"
06 апреля 2026 19:52
Высокий сезон в Азии: куда поехать и сколько это стоит
06 апреля 2026 19:36
Отремонтированные по нацпроекту дороги обследуют в Нижегородской области
06 апреля 2026 19:15
Систему подсчета пассажиров установят в нижегородских автобусах за 39,6 млн рублей
06 апреля 2026 18:49
Паводок охватил 19 муниципальных образований Нижегородской области
06 апреля 2026 18:26
Ученый спрогнозировал снегопады в Нижегородской области в апреле
06 апреля 2026 17:50
Нижегородский индустриальный колледж проверят на долги по зарплатам
06 апреля 2026 17:36
Эксклюзив
Меры безопасности усилили в школах Кстова после сообщений об угрозах
06 апреля 2026 17:09
Турнир по киберспорту провели для нижегородцев-ветеранов СВО
06 апреля 2026 16:49
Сайт t2.ru признан "золотым"
06 апреля 2026 19:36 Общество
Отремонтированные по нацпроекту дороги обследуют в Нижегородской области

Фото: Павел Андронов/ ГУАД Нижегородской области

В Нижегородской области стартовало ежегодное весеннее обследование автодорог, находящихся на гарантии после ремонта в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Работы проводят специалисты ГУАД региона.

Диагностика проводится с использованием современного инструментального оборудования. Это позволяет получить точную информацию о состоянии дорожного покрытия, обочин и различных искусственных сооружений.

Сейчас на гарантийном обслуживании находятся 720 участков дорог общей протяженностью около 3,6 тысячи км. Для сравнения, в прошлом году в нормативное состояние было приведено 745 км дорожной сети.

Директор ГКУ НО "ГУАД" Леонид Самухин пояснил, что гарантийный срок на выполненные работы составляет от трех до пяти лет. По его словам, это стимулирует подрядчиков качественно выполнять ремонт, поскольку все выявленные в этот период дефекты устраняются за их счет.

Он также отметил, что управление контролирует подрядные организации на всех этапах — от лабораторных исследований асфальтобетонной смеси и соблюдения технологии до итоговых замеров при приемке и последующего мониторинга состояния дорог в течение гарантийного срока.

Дополнительно в контроле участвуют и жители населенных пунктов, расположенных рядом с отремонтированными участками. Они следят за состоянием дорог, остановок и дорожных знаков и при необходимости сообщают о проблемах через платформу "Госуслуги. Решаем вместе" и соцсети.

Все дефекты, выявленные в ходе весенней проверки и подпадающие под гарантийные обязательства, будут зафиксированы документально. Подрядчикам направят предписания с указанием сроков устранения нарушений. Завершить необходимые работы планируется до 1 июня.

Нацпроект "Инфраструктура для жизни" был инициирован Владимир Путин. Он направлен на развитие современной инфраструктуры и включает 12 федеральных проектов, связанных в том числе с дорожным строительством, ЖКХ, безопасностью дорожного движения и развитием общественного транспорта.

Напомним, что в прошлом году по нацпроекту отремонтировали более 745 км дорог.

Сообщалось также, что в Нижегородской области обновят 45 подъездов к медучреждениям.

ГУАД Нацпроект Ремонт дорог
Новости по теме
02 апреля 2026 09:00
Ремонт 112 км дороги Выкса — Вознесенское — Сатис закончится в 2026 году
25 марта 2026 11:33
7,8 тыс. кв. м дефектов устранили на федеральных трассах в Нижегородской области
27 февраля 2026 16:31
Новый Борский мост и подходы к нему отремонтируют в 2026-2027 годах
24 февраля 2026 16:02
Более 740 млн рублей направили на безопасность дорог Нижегородской области
10 февраля 2026 16:25
Дороги к 120 соцобъектам отремонтируют в Нижегородской области в 2026 году
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
