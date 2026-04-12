10 тысяч верующих прошли крестным ходом на Пасху в Нижнем Новгороде — фото Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде состоялся Пасхальный крестный ход. В 2026 году участие в шествии приняли десять тысяч верующих, сообщили в Нижегородской митрополии.

Пешая колонна прошла от кремля до собора Александра Невского на Стрелке. Для этого специально перекрывали несколько центральных улиц и Канавинский мост.

На всем протяжении маршрута участников крестного хода сопровождали колокольный звон и пасхальные песнопения, а митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий раздавал участникам и прохожим деревянные крашеные яйца.

Завершилось шествие освящением традиционных пасхальных угощений — 780-килограммовой пасхи и кулича весом 250 кг, которые затем раздали верующим.

Напомним, что также 12 апреля в Нижнем Новгороде состоялось открытие выставки деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края. Участие в мероприятии приняли губернатор Глеб Никитин и митрополит Георгий.