Общество

10 тысяч верующих прошли крестным ходом на Пасху в Нижнем Новгороде — фото

12 апреля 2026 20:27 Общество
10 тысяч верующих прошли крестным ходом на Пасху в Нижнем Новгороде — фото

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде состоялся Пасхальный крестный ход. В 2026 году участие в шествии приняли десять тысяч верующих, сообщили в Нижегородской митрополии. 

Пешая колонна прошла от кремля до собора Александра Невского на Стрелке. Для этого специально перекрывали несколько центральных улиц и Канавинский мост. 

На всем протяжении маршрута участников крестного хода сопровождали колокольный звон и пасхальные песнопения, а митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий раздавал участникам и прохожим деревянные крашеные яйца.

Завершилось шествие освящением традиционных пасхальных угощений — 780-килограммовой пасхи и кулича весом 250 кг, которые затем раздали верующим.

Напомним, что также 12 апреля в Нижнем Новгороде состоялось открытие выставки деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края. Участие в мероприятии приняли губернатор Глеб Никитин и митрополит Георгий. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

