10 тысяч верующих прошли крестным ходом на Пасху в Нижнем Новгороде — фото

В Нижнем Новгороде состоялся Пасхальный крестный ход. В 2026 году участие в шествии приняли десять тысяч верующих, сообщили в Нижегородской митрополии.
Пешая колонна прошла от кремля до собора Александра Невского на Стрелке. Для этого специально перекрывали несколько центральных улиц и Канавинский мост.
На всем протяжении маршрута участников крестного хода сопровождали колокольный звон и пасхальные песнопения, а митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий раздавал участникам и прохожим деревянные крашеные яйца.
Завершилось шествие освящением традиционных пасхальных угощений — 780-килограммовой пасхи и кулича весом 250 кг, которые затем раздали верующим.
Напомним, что также 12 апреля в Нижнем Новгороде состоялось открытие выставки деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края. Участие в мероприятии приняли губернатор Глеб Никитин и митрополит Георгий.
