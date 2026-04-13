Воспитательница, бившая малышей ясельной группы в Северодвинске, признала вину Происшествия

В Северодвинске следователи провели допрос воспитательницы детского сада, которую подозревают в систематическом применении насилия к детям. Об этом сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на СУ СКР по Архангельской области.

На допросе она не смогла внятно объяснить причины своего жестокого обращения с воспитанниками. Тем не менее, уточнили в ведомстве, она признала вину и выразила готовность понести наказание.

Сейчас 46-летняя женщина находится в статусе подозреваемой. В рамках расследования планируется допрос младшей воспитательницы (няни), и её действия также будут оценены с правовой точки зрения.

Информация о случаях насилия в ясельной группе получила огласку после распространения в соцсетях видеозаписей, на которых видно, как воспитательница бьёт детей, хватает их за шкирку и бросает на пол.

Предполагается, что эти кадры тайно сняла именно няня, которая, по словам родителей пострадавших детей, могла подстрекать старшую коллегу к жестокому обращению. В распоряжении журналистов оказалась переписка, в которой женщина нецензурно высказывается о малышах и просит коллегу прийти в детский сад, пока один из детей "ещё жив".

Воспитательница проработала в детском саду почти шесть лет, и ранее на неё не поступало жалоб. Последние три месяца она работала в две смены, так как её коллега ушла в декретный отпуск. Возможно, нагрузка и отсутствие поддержки привели к эмоциональному выгоранию, что могло повлиять на её поведение. Ей грозит до трёх лет лишения свободы.

У самой женщины трое детей, и старший сын обратился к общественности через социальные сети с просьбой не устраивать самосуд.

К сожалению. такие ситуации не единичные: ранее в Нижегородской области уголовные дела возбудили из-за издевательств над малышами в детсадах в Павлове и в Городце.