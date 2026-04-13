Эксклюзив
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
Воспитательница, бившая малышей ясельной группы в Северодвинске, признала вину

В Северодвинске следователи провели допрос воспитательницы детского сада, которую подозревают в систематическом применении насилия к детям. Об этом сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на СУ СКР по Архангельской области.

На допросе она не смогла внятно объяснить причины своего жестокого обращения с воспитанниками. Тем не менее, уточнили в ведомстве, она признала вину и выразила готовность понести наказание.

Сейчас 46-летняя женщина находится в статусе подозреваемой. В рамках расследования планируется допрос младшей воспитательницы (няни), и её действия также будут оценены с правовой точки зрения.

Информация о случаях насилия в ясельной группе получила огласку после распространения в соцсетях видеозаписей, на которых видно, как воспитательница бьёт детей, хватает их за шкирку и бросает на пол.

Предполагается, что эти кадры тайно сняла именно няня, которая, по словам родителей пострадавших детей, могла подстрекать старшую коллегу к жестокому обращению. В распоряжении журналистов оказалась переписка, в которой женщина нецензурно высказывается о малышах и просит коллегу прийти в детский сад, пока один из детей "ещё жив".

Воспитательница проработала в детском саду почти шесть лет, и ранее на неё не поступало жалоб. Последние три месяца она работала в две смены, так как её коллега ушла в декретный отпуск. Возможно, нагрузка и отсутствие поддержки привели к эмоциональному выгоранию, что могло повлиять на её поведение. Ей грозит до трёх лет лишения свободы.

У самой женщины трое детей, и старший сын обратился к общественности через социальные сети с просьбой не устраивать самосуд.

К сожалению. такие ситуации не единичные: ранее в Нижегородской области уголовные дела возбудили из-за издевательств над малышами в детсадах в Павлове и в Городце

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Детсады Избиение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных