Многодетная нижегородка рассказала, как регион поддерживает семьи участников СВО Общество

Нижегородка Яна, воспитывающая троих детей, поделилась опытом получения региональных мер поддержки как жена военнослужащего, находящегося в зоне специальной военной операции. Ее муж, Артём, награждён медалью "За отвагу" и медалью Жукова.

Как рассказала Яна pravda-nn.ru, ощутимую помощь семья получает благодаря военному социальному контракту.

Этот механизм действует в регионе с октября 2022 года по указу губернатора Глеба Никитина. Министр социального развития и семейной политики региона Игорь Седых разъяснил, что военный социальный контракт предусматривает ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка, аналогичные выплаты беременным и семьям в трудной жизненной ситуации. Также действует ряд дополнительных мер на период службы военнослужащего,.

В их числе — компенсация 50% расходов на ЖКУ, льготные путёвки в лагеря и санатории, бесплатная продлёнка, услуги социальной няни, помощь по хозяйству и бесплатная психологическая поддержка.

Яна отметила, что при устройстве младшего сына в логопедический детский сад к их семье отнеслись внимательно, и вопрос удалось решить быстро. Плату за детский сад с неё не взимают. Дочь-шестиклассница и сын-третьеклассник обеспечены бесплатным горячим питанием в школе. Кроме того, дочь бесплатно посещает художественное отделение детской школы искусств.

По словам нижегородки, выплаты по контракту поступают своевременно. Семье также регулярно предлагают билеты на культурные мероприятия и детские праздники, передают новогодние подарки.

Дополнительно семья получает льготы как многодетная: выплаты к началу учебного года, компенсации на питание и проезд школьников, частичную оплату жилья и коммунальных услуг. Кроме того, в 2024 году они получили бесплатный земельный участок как семья военнослужащего.

"У нас родственники живут в разных регионах, и такой системы поддержки участников СВО и их семей, как в Нижегородской области, нет больше нигде. Я благодарна за такую помощь!" – отметила Яна.

Ранее об своем опыте оформления военного соцконтракта рассказала нижегородка Ольга.