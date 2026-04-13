  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
13 апреля 2026 16:56 Общество
Многодетная нижегородка рассказала, как регион поддерживает семьи участников СВО

Нижегородка Яна, воспитывающая троих детей, поделилась опытом получения региональных мер поддержки как жена военнослужащего, находящегося в зоне специальной военной операции. Ее муж, Артём, награждён медалью "За отвагу" и медалью Жукова.

Как рассказала Яна pravda-nn.ru, ощутимую помощь семья получает благодаря военному социальному контракту.

Этот механизм действует в регионе с октября 2022 года по указу губернатора Глеба Никитина. Министр социального развития и семейной политики региона Игорь Седых разъяснил, что военный социальный контракт предусматривает ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка, аналогичные выплаты беременным и семьям в трудной жизненной ситуации. Также действует ряд дополнительных мер на период службы военнослужащего,.

В их числе — компенсация 50% расходов на ЖКУ, льготные путёвки в лагеря и санатории, бесплатная продлёнка, услуги социальной няни, помощь по хозяйству и бесплатная психологическая поддержка.

Яна отметила, что при устройстве младшего сына в логопедический детский сад к их семье отнеслись внимательно, и вопрос удалось решить быстро. Плату за детский сад с неё не взимают. Дочь-шестиклассница и сын-третьеклассник обеспечены бесплатным горячим питанием в школе. Кроме того, дочь бесплатно посещает художественное отделение детской школы искусств.

По словам нижегородки, выплаты по контракту поступают своевременно. Семье также регулярно предлагают билеты на культурные мероприятия и детские праздники, передают новогодние подарки.

Дополнительно семья получает льготы как многодетная: выплаты к началу учебного года, компенсации на питание и проезд школьников, частичную оплату жилья и коммунальных услуг. Кроме того, в 2024 году они получили бесплатный земельный участок как семья военнослужащего.

"У нас родственники живут в разных регионах, и такой системы поддержки участников СВО и их семей, как в Нижегородской области, нет больше нигде. Я благодарна за такую помощь!" – отметила Яна.

Ранее об своем опыте оформления военного соцконтракта рассказала нижегородка Ольга.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Многодетные семьи поддержка СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных