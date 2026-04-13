Нижегородец вернулся из украинского плена 11 апреля Общество

Житель Нижегородской области вернулся домой из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына в своих соцсетях.

По ее словам, очередной обмен военнопленными состоялся 11 апреля, в преддверии Светлой Пасхи. В результате договоренностей 175 семей в ближайшее время смогут встретить своих родных.

Среди освобожденных есть и нижегородец, чьи родственники ранее обращались к региональному омбудсмену за помощью.

Также уполномоченный поблагодарила Министерство обороны РФ, компетентные органы и федерального омбудсмена Татьяну Москалькову за содействие в организации обмена.

Напомним, в марте в рамках обмена пленными домой вернулись два нижегородца.