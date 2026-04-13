Нижегородец вернулся из украинского плена 11 апреля

Фото:
Житель Нижегородской области вернулся домой из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына в своих соцсетях.
По ее словам, очередной обмен военнопленными состоялся 11 апреля, в преддверии Светлой Пасхи. В результате договоренностей 175 семей в ближайшее время смогут встретить своих родных.
Среди освобожденных есть и нижегородец, чьи родственники ранее обращались к региональному омбудсмену за помощью.
Также уполномоченный поблагодарила Министерство обороны РФ, компетентные органы и федерального омбудсмена Татьяну Москалькову за содействие в организации обмена.
Напомним, в марте в рамках обмена пленными домой вернулись два нижегородца.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+