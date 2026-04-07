Какую поддержку оказывают бойцам СВО и их семьям в Нижегородской области

В Нижегородской области для семей участников СВО действуют специальные меры поддержки — от ежемесячных выплат и компенсации коммунальных услуг до бесплатных секций, детсадов и путевок в лагеря. Жительница региона Ольга знает об этом по личному опыту. Об этом она рассказала pravda-nn.ru.

Они с супругом воспитывают двоих детей. Осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, муж подписал контракт с Минобороны. По словам Ольги, это решение стало неожиданностью для всей семьи.

В ноябре 2022 года Ольга оформила военный социальный контракт. Этот документ позволяет семье получать дополнительные меры поддержки, в том числе ежемесячные выплаты и компенсацию 50% расходов на ЖКУ. Контракт также дает право на бесплатное посещение детских садов и оздоровительных лагерей, школьное питание, продлёнку и дополнительные занятия. Предусмотрены бесплатные места в вузах и путевки в санатории для детей участников СВО.

Оформить контракт можно в управлении соцзащиты по месту проживания — как самому участнику СВО, так и членам его семьи. При подаче заявления заполняется анкета, в которой отмечаются необходимые меры поддержки: денежные выплаты, обучение или переобучение, медицинская, психологическая, реабилитационная, юридическая и иные виды помощи.

Отдельное направление — спорт. Сын Ольги занимается футболом в дзержинском центре адаптивных видов спорта "Парус". Бесплатно посещать секции могут не только дети, но и жены военнослужащих.

"В региональных спортивных центрах проходит много мероприятий для семей участников СВО. Есть возможность заниматься бесплатно и детям, и взрослым. За это большое спасибо правительству региона", — говорит она.

Как отметила начальник методического отдела адаптивной физкультуры и спорта Центра адаптивных видов спорта "Парус" Екатерина Глазатова, для семей доступны футбол, волейбол, армрестлинг, бадминтон, бассейн, тренажёрный зал и другие направления. Недавно запущены новые фитнес-программы, востребованные среди ветеранов и их близких.

По словам министра спорта Нижегородской области Дмитрия Кабайло, работе с участниками СВО и их семьями уделяется особое внимание. Ведомство проводит эту работу совместно с фондом "Защитники Отечества" и структурами соцзащиты. При этом специалисты не ограничиваются информированием — они напрямую связываются с семьями, приглашают их на занятия и сопровождают на этапе включения в спортивную жизнь.

"Мы проводим специальные мероприятия, соревнования, мастер-классы. И интегрируем туда участников специальной военной спецоперации. В первую очередь это бесплатный доступ к государственным и муниципальным спортивным объектам", — подчеркнул он.

В регионе действует система "СВОй спорт", объединяющая государственные, муниципальные и частные организации. Проект "СВОй ФОК" знакомит семьи с возможностями физкультурно-оздоровительных комплексов, а в рамках инициативы "Сила спорта СВОим" коммерческие клубы предоставляют бесплатные часы занятий и открытые тренировки. Чтобы присоединиться к проекту, нужно обратиться к социальному координатору.

Координирующую роль играет центр "Парус" в Дзержинске. Его специалисты помогают подобрать секции и консультируют семьи, а также оказывают методическую поддержку спортивным учреждениям в муниципалитетах.

На сайте министерства спорта размещена интерактивная "Карта возможностей", где указаны объекты, доступные для бесплатного посещения.

