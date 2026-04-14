Доктор Власов назвал причины головной боли разной локализации Общество

Каждый второй человек в мире хотя бы раз в жизни сталкивается с головной болью. Локализация боли может указывать на возможные причины заболевания. Доктор медицинских наук Ян Власов рассказал 360.ru о том, к кому обращаться и как лечить.

Виды головной боли

Исследование ученых из Норвегии, Швеции и Великобритании показало, что 52% людей хотя бы раз в году испытывают головную боль. Ещё 15,8% страдают от неё ежедневно. Мозг сам по себе не чувствует боли, так как у него нет болевых рецепторов, сообщил доктор Власов. Болевые ощущения возникают в мозговой оболочке.

Боль сама по себе не является заболеванием, поэтому только специалист может определить её причину. Хотя хроническая боль кодируется отдельно и считается самостоятельным диагнозом.

По шкале боли, головная боль считается самой сильной. Она может быть локальной или общей, например, распирающей при повышенном внутричерепном давлении из-за опухоли.

Власов отметил, что существует несколько десятков разновидностей головных болей. Соответственно, и вариантов лечения может быть множество: от массажа шиацу до специальных медикаментов и даже опиоидов. Он подчеркнул, что боль не нужно терпеть, её необходимо купировать. Власов порекомендовал при любом болевом синдроме обратиться к врачу, особенно если он связан с воспалением. Однако, по его данным, так поступают далеко не все: 44% мужчин и 16% женщин при первом приступе справляются самостоятельно, а треть консультируется в аптеке.

Как локализация головной боли связана с причиной

Локализация в ряде случаев указывает на диагноз, особенно если это вегетативные ганглии, отметил доктор.

Боль в области лица

Боль в лице может быть вызвана различными причинами, среди которых ганглионит — воспалительное поражение симпатического нервного узла. Например, при воспалении ресничного ганглия неприятные ощущения возникают в области глазницы и лба, а при поражении крылонебного ганглия — в носовом треугольнике.

Ещё одной причиной лицевой боли может стать синдром Фрея — редкое заболевание, характеризующееся невропатией ушно-височного нерва.

Тройничный нерв также может быть источником болевых ощущений. В зависимости от поражённой ветви боль может локализоваться в области лба, носа или нижней челюсти. Такие боли могут быть следствием зубной патологии или возникать после вирусных инфекций, таких как грипп и герпес.

Боль в области лба

Боль в области лба может указывать на воспаление пазух носа, известное как синусит. Лечение этого состояния проводится оториноларингологом. Если же боль локализуется в надбровной области, Власов рекомендует обратиться к челюстно-лицевому хирургу.

Височная боль

Височные боли часто связаны с нестабильностью артериального давления, особенно у людей, склонных к гипотонии. По словам доктора, такие боли имеют сосудистую природу, и ранее их называли сосудистой дистонией.

Обычно височные боли у молодых женщин обусловлены склонностью к низкому артериальному давлению, болям в шее и верхней части спины, а также эмоциональной неустойчивостью и раздражительностью. Височные боли также могут быть симптомом определённых видов мигрени.

Затылочная боль

Затылочная боль чаще всего возникает из-за нарушения трофики затылочных нервов. Причиной такого состояния может быть мигрень или шейный остеохондроз, если боль имеет шлемообразную локализацию. Для таких людей доктор рекомендует начинать рабочий день с зарядки для плечевой области. Важно не просто размять шею, а выполнять упражнения, требующие физической активности, такие как плавание или маховые движения. Если боль вызвана поражением нервов, связанными с остеохондрозом, её можно легко купировать, если ежедневно выполнять 20-минутную зарядку по утрам.

Боль с одной стороны головы

Боль, охватывающая только половину головы, называется гемикранией - разновидностью мигрени. Как и любая другая мигрень, гемикрания лечится специальными препаратами. Обычные безрецептурные обезболивающие в этом случае неэффективны.

Боль по всей голове

Если нет локальной кожной причины, боли могут быть невротического характера, говорит эксперт. Он объясняет, что в состоянии стресса и при повышении давления у человека может снижаться болевой порог.

Лечение головной боли

Доктор Власов отметил, что головная боль может быть вызвана разными причинами и требует индивидуального подхода к лечению. Характер головной боли очень разный, и она лечится разными специалистами. Где-то необходим невролог, где-то стоматолог, где-то челюстно-лицевой хирург, подчеркнул он.

Головная боль может быть вызвана воспалением, поражением тройничного нерва, мигренью, повышенным артериальным давлением или психическим состоянием.

При воспалении и мигрени назначаются специальные препараты, при поражении тройничного нерва — лекарства для лечения эпилепсии, а при повышенном давлении — препараты, расширяющие сосуды.

Власов также отметил, что существуют головные боли, которые не имеют органической причины. Они могут быть связаны с психическим состоянием человека. Невротические головные боли, вызванные эмоциональным напряжением, можно облегчить с помощью седативных препаратов.

Головная боль, связанная с метеозависимостью, чаще всего обусловлена реакцией сосудистой системы на изменения атмосферного давления - такие боли обычно проходят самостоятельно со временем.