Экс-сенатора Дмитрия Савельева посадили на 10 лет за заказное убийство Происшествия

Тверской суд Москвы назначил экс-депутату Госдумы от Нижегородской области, бывшему сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву наказание в виде 10 лет колонии строгого режима по делу о покушении на убийство. Об этом сообщают "Известия".

Дополнительно суд ограничил ему свободу на два года и лишил государственных наград.

Второй фигурант дела, Сергей Дюков, получил 6,5 года лишения свободы. С учетом ранее вынесенного приговора окончательный срок составил восемь лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Также суд постановил взыскать с осужденных солидарно шесть миллионов рублей в пользу бизнесмена Сергея Ионова.

Ранее следствие установило, что в августе 2023 года Савельев, руководствуясь личной неприязнью, поручил своему знакомому организовать убийство Ионова. Тот, в свою очередь, привлек к поиску исполнителя своего брата. Человек, которому предложили совершить преступление, сообщил о заказе в ФСБ и действовал под контролем правоохранительных органов.

В рамках оперативных мероприятий силовики инсценировали убийство. После этого Савельеву передали фиктивное подтверждение смерти Ионова, и он рассчитался с предполагаемым исполнителем.

25 марта суд уже вынес приговор знакомому Савельева, который занимался организацией "убийства". Он получил 4 года колонии строгого режима. Его дело рассматривалось отдельно, так как обвиняемый признал вину, а материалы были выделены в отдельное производство.

Сообщалось также, что в январе с экс-сенатора взыскали более 609 млн рублей за нарушения антикоррупционного законодательства.