Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Происшествия
13 апреля 2026 18:45
Экс-сенатора Дмитрия Савельева посадили на 10 лет за заказное убийство
13 апреля 2026 18:10
Прокуратура запросила 10 лет колонии для экс-сенатора Савельева
13 апреля 2026 17:10
39-летний водитель умер за рулем в Нижнем Новгороде
13 апреля 2026 14:20
Воспитательница, бившая малышей ясельной группы в Северодвинске, признала вину
13 апреля 2026 10:15
Нижегородец жестоко избил пенсионерку наличником от двери
13 апреля 2026 09:20
Пенсионерка из Дзержинска лишилась 3,5 млн рублей под видом борьбы с терроризмом
12 апреля 2026 14:16
Пенсионер-курильщик сгорел заживо в Нижнем Новгороде
12 апреля 2026 13:26
Суд отправил директора Арзамасского медколледжа под домашний арест
11 апреля 2026 17:21
Автомобиль съехал в кювет и утонул в Нижегородской области
11 апреля 2026 13:31
Мошенники выманили у пенсионерки из Арзамаса более 3 млн рублей
Происшествия

Экс-сенатора Дмитрия Савельева посадили на 10 лет за заказное убийство

13 апреля 2026 18:45 Происшествия
Экс-сенатора Дмитрия Савельева посадили на 10 лет за заказное убийство

Фото: суды общей юрисдикции Москвы

Тверской суд Москвы назначил экс-депутату Госдумы от Нижегородской области, бывшему сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву наказание в виде 10 лет колонии строгого режима по делу о покушении на убийство. Об этом сообщают "Известия".

Дополнительно суд ограничил ему свободу на два года и лишил государственных наград.

Второй фигурант дела, Сергей Дюков, получил 6,5 года лишения свободы. С учетом ранее вынесенного приговора окончательный срок составил восемь лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Также суд постановил взыскать с осужденных солидарно шесть миллионов рублей в пользу бизнесмена Сергея Ионова.

Ранее следствие установило, что в августе 2023 года Савельев, руководствуясь личной неприязнью, поручил своему знакомому организовать убийство Ионова. Тот, в свою очередь, привлек к поиску исполнителя своего брата. Человек, которому предложили совершить преступление, сообщил о заказе в ФСБ и действовал под контролем правоохранительных органов.

В рамках оперативных мероприятий силовики инсценировали убийство. После этого Савельеву передали фиктивное подтверждение смерти Ионова, и он рассчитался с предполагаемым исполнителем.

25 марта суд уже вынес приговор знакомому Савельева, который занимался организацией "убийства". Он получил 4 года колонии строгого режима. Его дело рассматривалось отдельно, так как обвиняемый признал вину, а материалы были выделены в отдельное производство.

Сообщалось также, что в январе с экс-сенатора взыскали более 609 млн рублей за нарушения антикоррупционного законодательства. 

Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
