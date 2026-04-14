Момент ДТП с тремя пострадавшими на проспекте Гагарина попал на видео

Очевидец поделился кадрами массового ДТП в районе Мызы на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. В сети появилась запись с видеорегистратора.
На кадрах видно, как "Лада Калина" совершает резкие маневры перед столкновением: "скачет" с одной полосы на другую, создавая другим помехи.
По информации региональной Госавтоинспекции, за рулем находился 18-летний мужчина. Он не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с "Тойотой Камри".
После первого удара отечественную легковушку отбросило обратно — на попутную полосу. Там произошло столкновение с "БМВ".
В результате травмы получили два пассажира "Лады" — 27-летний мужчина и 32-летняя женщина, а также водитель "Тойоты". Всех пострадавших госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде водитель скончался за рулем и врезался в ограждение.
