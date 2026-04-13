46-летнего пешехода сбили ночью на трассе в Навашинском округе

46-летнего пешехода сбили ночью на трассе на 148-м километре автодороги Владимир–Муром–Арзамас. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло 13 апреля около двух часов ночи. По предварительной информации, пешеход шел по краю проезжей части вне населенного пункта без светоотражающих элементов. Водитель после наезда скрылся с места происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
