46-летнего пешехода сбили ночью на трассе в Навашинском округе

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

46-летнего пешехода сбили ночью на трассе на 148-м километре автодороги Владимир–Муром–Арзамас. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло 13 апреля около двух часов ночи. По предварительной информации, пешеход шел по краю проезжей части вне населенного пункта без светоотражающих элементов. Водитель после наезда скрылся с места происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

