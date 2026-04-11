70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
11 апреля 2026 09:40 Общество
Паводок затопил участки, дома и дороги в 27 округах Нижегородской области  

Фото: МЧС по Нижегородской области

За минувшие сутки, 10 апреля, в Нижегородской области зафиксированы новые случаи подтоплений. Данные опубликовало региональное управление МЧС.

На Бору вода зашла на приусадебные участки в СНТ "Колос" в селе Кантаурово. Аналогичная ситуация произошла в поселке Анненковский Карьер Вадского округа на улице Зеленой.

В Воскресенском районе, в деревне Большие Отары, подтоплены как жилые дома, так и приусадебные участки.

При этом за сутки от воды освободились 182 приусадебных участка, а также четыре участка автомобильных дорог: вблизи села Мадаево в Починковском округе, на дороге Воскресенское — Большая Юронга в 500 метрах от деревни Большое Поле, на трассе Семенов — Ильино — Заборское — Ковернино около деревни Пустынь, а также в Городецком округе на реке Узола.

Всего на контроле остаются паводковые ситуации в 27 муниципальных образованиях региона. В настоящее время подтоплены 63 жилых дома, 1134 приусадебных участка, 14 низководных мостов и 19 участков автодорог.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется. В регионе организован круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, оперативные группы муниципалитетов ежедневно контролируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту затопления СНТ "Колос" на Бору. Также стало известно, что в нижегородских лагерях из-за подтоплений перенесут смены. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Паводок
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных