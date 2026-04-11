Паводок затопил участки, дома и дороги в 27 округах Нижегородской области Общество

За минувшие сутки, 10 апреля, в Нижегородской области зафиксированы новые случаи подтоплений. Данные опубликовало региональное управление МЧС.

На Бору вода зашла на приусадебные участки в СНТ "Колос" в селе Кантаурово. Аналогичная ситуация произошла в поселке Анненковский Карьер Вадского округа на улице Зеленой.

В Воскресенском районе, в деревне Большие Отары, подтоплены как жилые дома, так и приусадебные участки.

При этом за сутки от воды освободились 182 приусадебных участка, а также четыре участка автомобильных дорог: вблизи села Мадаево в Починковском округе, на дороге Воскресенское — Большая Юронга в 500 метрах от деревни Большое Поле, на трассе Семенов — Ильино — Заборское — Ковернино около деревни Пустынь, а также в Городецком округе на реке Узола.

Всего на контроле остаются паводковые ситуации в 27 муниципальных образованиях региона. В настоящее время подтоплены 63 жилых дома, 1134 приусадебных участка, 14 низководных мостов и 19 участков автодорог.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется. В регионе организован круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, оперативные группы муниципалитетов ежедневно контролируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту затопления СНТ "Колос" на Бору. Также стало известно, что в нижегородских лагерях из-за подтоплений перенесут смены.