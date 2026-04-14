Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2026 12:05
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода
14 апреля 2026 12:02
Эксклюзив
Пляж в парке 777-летия Нижнего Новгорода не будет работать в 2026 году
14 апреля 2026 11:53
Жителей и гостей Петербурга предостерегли от посещения пляжа на Финском заливе
14 апреля 2026 11:46
Четыре рейса задержаны в нижегородском аэропорту 14 апреля
14 апреля 2026 11:31
Более 20 тысяч нижегородцев выйдут на субботник 18 апреля
14 апреля 2026 11:00
Паводок отступает: от воды освободились три участка нижегородских дорог
14 апреля 2026 10:45
Нижегородцам показали эскиз новой высотки в районе улицы Медицинской
14 апреля 2026 10:29
Паромная переправа через Оку в Павловском округе приостановит работу 14 апреля
14 апреля 2026 10:01
В Нижнем Новгороде объявили сбор помощи для пострадавших в Дагестане
14 апреля 2026 09:37
Доброволец СВО: "Каждый мужчина должен встать на защиту своей семьи и страны"
14 апреля 2026 12:05 Общество
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

В нижегородском аэропорту имени Чкалова отменили временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Напомним, ограничительные меры ввели утром 14 апреля. Они были необходимы для обеспечения безопасности полётов.

За время их действия было задержано четыре рейса.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, в настоящее время все службы работают в штатном режиме.

Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями по громкой связи о начале регистрации и посадки, а также проверять актуальную информацию на онлайн-табло.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Новости по теме
09 апреля 2026 11:30
Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Батуми возобновятся 8 июня
04 апреля 2026 13:06
Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси возобновятся в июне
16 марта 2026 17:05
Теперь официально: из Нижнего Новгорода стартуют прямые перелеты в Сербию
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
