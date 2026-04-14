Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

В нижегородском аэропорту имени Чкалова отменили временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Напомним, ограничительные меры ввели утром 14 апреля. Они были необходимы для обеспечения безопасности полётов.
За время их действия было задержано четыре рейса.
Как уточнили в пресс-службе аэропорта, в настоящее время все службы работают в штатном режиме.
Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями по громкой связи о начале регистрации и посадки, а также проверять актуальную информацию на онлайн-табло.
