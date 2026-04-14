Нижегородские предприятия приглашаются на льготных условиях принять участие в международной строительной выставке в Турции Экономика

Нижегородские предприятия впервые смогут на льготных условиях представить свою продукцию на международной строительной выставке Yapı–Turkeybuild Istanbul 2026. Содействие окажет региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, выставка Yapı-Turkeybuild Istanbul – одно из крупнейших отраслевых мероприятий региона, объединяющее представителей Турции, Балкан, Северной Африки, Ближнего Востока, России и стран СНГ

«Турция остается одним из перспективных направлений для развития внешнеэкономических связей региона. По итогам прошлого года совокупный объем экспорта Нижегородской области в Турецкую Республику увеличился почти на 14 процентов по сравнению с 2024 годом. На выставке нижегородские компании смогут представить свою продукцию потенциальным партнерам, расширить присутствие на турецком рынке и проработать новые совместные проекты», - отметил Максим Черкасов.

Выставка охватит такие тематики, как строительство, строительные материалы и химикаты, подъемное оборудование, проектирование, архитектура и дизайн.

Центр поддержки экспорта оплатит аренду выставочной площади и оборудования для коллективного стенда, его застройку и сопровождение, включая необходимую мебель и техническое оснащение, а также регистрационные сборы за представителей субъектов МСП и трансфер по Стамбулу. Мероприятие будет проходить в выставочном комплексе TUYAP Fair &Congress Centre.

Для того чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку до 15 апреля 2026 года. Регистрация доступна по ссылке https://forms.yandex.ru/u/ 69c4fd3149363977f7329334

Принять участие в выставке на льготных условиях могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области, не имеющие задолженности по налогам и сборам, осуществляющие экспортную деятельность или заинтересованные в продвижении своей продукции на экспорт.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).