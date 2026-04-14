Экс-сотрудницу нижегородского минграда приговорили к 4 годам колонии

Бывшей начальнице управления градостроительного развития агломерации регионального минграда Анастасии Ивановой вынесли приговор. Суд признал ее виновной в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, обвиняемую задержали в марте 2025 года и отправили под домашний арест, который она нарушила. Затем ее заключили под стражу.

Как установили следствие и суд, в 2024 году чиновница способствовала принятию положительного решения о передаче земельного участка в аренду коммерческой организации. Земля предназначалась для реализации инвестиционного проекта по строительству завода.

За содействие в предоставлении участка, свободного от других инвесторов, Иванова получила полмиллиона рублей. Деньги были переданы через посредника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В СК уточнили, что обвиняемая воспользовалась тем, что процедура оформления аренды земли для инвестиционных проектов в Нижнем Новгороде занимает продолжительное время. Взятка была получена в период с августа по декабрь 2024 года.

Советский районный суд Нижнего Новгорода назначил осужденной наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ей назначен штраф в размере 2,5 млн рублей.

