Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Экс-сотрудницу нижегородского минграда приговорили к 4 годам колонии

Бывшей начальнице управления градостроительного развития агломерации регионального минграда Анастасии Ивановой вынесли приговор. Суд признал ее виновной в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, обвиняемую задержали в марте 2025 года и отправили под домашний арест, который она нарушила. Затем ее заключили под стражу.

Как установили следствие и суд, в 2024 году чиновница способствовала принятию положительного решения о передаче земельного участка в аренду коммерческой организации. Земля предназначалась для реализации инвестиционного проекта по строительству завода.

За содействие в предоставлении участка, свободного от других инвесторов, Иванова получила полмиллиона рублей. Деньги были переданы через посредника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В СК уточнили, что обвиняемая воспользовалась тем, что процедура оформления аренды земли для инвестиционных проектов в Нижнем Новгороде занимает продолжительное время. Взятка была получена в период с августа по декабрь 2024 года.

Советский районный суд Нижнего Новгорода назначил осужденной наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ей назначен штраф в размере 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде руководителей двух нижегородских МБУ обвинили в получении крупных взяток.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Минград Приговор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных