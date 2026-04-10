  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
10 апреля 2026 19:06
Глав двух нижегородских МБУ обвинили во взятках на 6 млн: подробности
Глав двух нижегородских МБУ обвинили во взятках на 6 млн: подробности

Глав двух нижегородских МБУ обвинили во взятках на 6 млн: подробности

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде выявили коррупционную схему с участием руководителей муниципальных дорожных предприятий "РЭД" и "Центр". Общая сумма полученных ими взяток превысила 6 млн рублей.

По данным регионального ГУ МВД, директор МБУ "РЭД" при подготовке к зимнему сезону проводил конкурс на закупку противогололедных материалов. Согласно лабораторным испытаниям, предлагаемая продукция не соответствовала требованиям ГОСТа и имела более низкую рабочую температуру, чем заявлено. Несмотря на это, контракт с поставщиком был заключен.

В ходе проверки правоохранители установили и другие нарушения. Так, в январе 2026 года руководитель "РЭД" заключил договор на размещение снега на полигоне временного складирования, однако допустил неполное взимание оплаты. В результате муниципальному учреждению причинен ущерб в виде упущенной выгоды на сумму более 2,4 млн рублей.

Кроме того, по версии следствия, с апреля 2023 по декабрь 2024 года директор "РЭД" получил 2,8 млн рублей от предпринимателя за беспрепятственную оплату поставок противогололедных реагентов в рамках муниципальных контрактов. Передача денег осуществлялась через посредника.

В дальнейшем выяснилось, что тот же предприниматель передал еще одну взятку — 3,5 млн рублей — директору МБУ "Центр". Средства, по данным правоохранительных органов, передавались с апреля 2023 по февраль 2024 года за аналогичные действия, связанные с оплатой поставок.

В отношении обоих руководителей возбуждены уголовные дела о получении взяток в особо крупном размере. Директор "РЭД" также является фигурантом дел о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Оба отправлены под домашний арест.

На взяткодателя завели два уголовных дела по фактам дачи взяток в особо крупном размере, а посредник привлекается к ответственности за посредничество во взяточничестве.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки МВД Превышение полномочий
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных