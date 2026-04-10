Глав двух нижегородских МБУ обвинили во взятках на 6 млн: подробности Происшествия

В Нижнем Новгороде выявили коррупционную схему с участием руководителей муниципальных дорожных предприятий "РЭД" и "Центр". Общая сумма полученных ими взяток превысила 6 млн рублей.

По данным регионального ГУ МВД, директор МБУ "РЭД" при подготовке к зимнему сезону проводил конкурс на закупку противогололедных материалов. Согласно лабораторным испытаниям, предлагаемая продукция не соответствовала требованиям ГОСТа и имела более низкую рабочую температуру, чем заявлено. Несмотря на это, контракт с поставщиком был заключен.

В ходе проверки правоохранители установили и другие нарушения. Так, в январе 2026 года руководитель "РЭД" заключил договор на размещение снега на полигоне временного складирования, однако допустил неполное взимание оплаты. В результате муниципальному учреждению причинен ущерб в виде упущенной выгоды на сумму более 2,4 млн рублей.

Кроме того, по версии следствия, с апреля 2023 по декабрь 2024 года директор "РЭД" получил 2,8 млн рублей от предпринимателя за беспрепятственную оплату поставок противогололедных реагентов в рамках муниципальных контрактов. Передача денег осуществлялась через посредника.

В дальнейшем выяснилось, что тот же предприниматель передал еще одну взятку — 3,5 млн рублей — директору МБУ "Центр". Средства, по данным правоохранительных органов, передавались с апреля 2023 по февраль 2024 года за аналогичные действия, связанные с оплатой поставок.

В отношении обоих руководителей возбуждены уголовные дела о получении взяток в особо крупном размере. Директор "РЭД" также является фигурантом дел о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Оба отправлены под домашний арест.

На взяткодателя завели два уголовных дела по фактам дачи взяток в особо крупном размере, а посредник привлекается к ответственности за посредничество во взяточничестве.