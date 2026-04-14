Опубликованы схемы перекрытий в Нижнем Новгороде из-за 9 Мая

Нижний Новгород начинает готовиться к празднованию Дня Победы. В частности, скоро начнутся репетиции военного парада. В связи с этим часть улиц будет периодически перекрываться.

Так, с 9:00 до 14:00 16, 17, 21, 22, 23 и 24 апреля, а также с 00:01 до 14:00 1, 3, 5 и 7 мая проезд закроют по набережной Гребного канала — на участке от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печеры.

В этот период автобус №5 будет следовать от улицы Деловой до остановки "Деревня Печеры" в обоих направлениях.

Кроме того, с 00:01 до 14:00 1, 3, 5 и 7 мая ограничения введут в центре города. Движение перекроют на площади Минина и Пожарского, а также на Варварской, Минина и Алексеевской улицах (от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова). Ограничения также затронут Зеленский съезд, Широкую улицу и Нижневолжскую набережную на участке от Широкой улицы до Казанского съезда.

В связи с этим изменятся маршруты общественного транспорта. В частности:

автобусы №1, 4, 68 и электробусы Э-9, Э-13, Э-17 будут следовать от Варварской улицы через улицы Пискунова, Ульянова, Нестерова и Большую Печерскую до остановки "Речное училище"; обратно — по улицам Пискунова и Варварской;

маршруты №3, 61, 70, 91 направят в сторону площади Свободы через Похвалинский съезд, улицы Маслякова, Горького, Ошарскую и Академика Блохиной; в сторону Канавинского моста — через Варварскую, Октябрьскую, Ошарскую, Горького, Ильинскую и Малую Покровскую;

автобусы №13, 19, 24, 45, 74, 90 и 242 в направлении Сенной площади будут следовать через Похвалинский съезд, Маслякова, площадь Горького, улицы Горького, Ошарскую, Академика Блохиной, Варварскую, Пискунова и Минина; обратно — по аналогичному маршруту через центр;

маршрут №31 будет укорочен до остановки "Черный пруд";

маршруты №40, 64, 92, 97 и 130 направят по улице Пискунова в обоих направлениях;

маршруты №71, 87 и 95 временно сократят до остановки "Рождественская улица".

При этом на измененных маршрутах сохранят посадку и высадку пассажиров на действующих остановках по пути следования.

В мэрии просят водителей заранее убрать автомобили из зон ограничений. Оставленный транспорт будет перемещен принудительно. Уточнить информацию о перемещённых автомобилях можно по телефону 417-17-07.

