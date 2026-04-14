Опубликованы схемы перекрытий в Нижнем Новгороде из-за 9 Мая

Нижний Новгород начинает готовиться к празднованию Дня Победы. В частности, скоро начнутся репетиции военного парада. В связи с этим часть улиц будет периодически перекрываться.
Так, с 9:00 до 14:00 16, 17, 21, 22, 23 и 24 апреля, а также с 00:01 до 14:00 1, 3, 5 и 7 мая проезд закроют по набережной Гребного канала — на участке от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печеры.
В этот период автобус №5 будет следовать от улицы Деловой до остановки "Деревня Печеры" в обоих направлениях.
Кроме того, с 00:01 до 14:00 1, 3, 5 и 7 мая ограничения введут в центре города. Движение перекроют на площади Минина и Пожарского, а также на Варварской, Минина и Алексеевской улицах (от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова). Ограничения также затронут Зеленский съезд, Широкую улицу и Нижневолжскую набережную на участке от Широкой улицы до Казанского съезда.
В связи с этим изменятся маршруты общественного транспорта. В частности:
При этом на измененных маршрутах сохранят посадку и высадку пассажиров на действующих остановках по пути следования.
В мэрии просят водителей заранее убрать автомобили из зон ограничений. Оставленный транспорт будет перемещен принудительно. Уточнить информацию о перемещённых автомобилях можно по телефону 417-17-07.
