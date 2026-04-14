  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Опубликованы схемы перекрытий в Нижнем Новгороде из-за 9 Мая

14 апреля 2026 18:50 Общество
Опубликованы схемы перекрытий в Нижнем Новгороде из-за 9 Мая

Фото: Александр Воложанин

Нижний Новгород начинает готовиться к празднованию Дня Победы. В частности, скоро начнутся репетиции военного парада. В связи с этим часть улиц будет периодически перекрываться. 

Так, с 9:00 до 14:00 16, 17, 21, 22, 23 и 24 апреля, а также с 00:01 до 14:00 1, 3, 5 и 7 мая проезд закроют по набережной Гребного канала — на участке от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печеры.

В этот период автобус №5 будет следовать от улицы Деловой до остановки "Деревня Печеры" в обоих направлениях.

Кроме того, с 00:01 до 14:00 1, 3, 5 и 7 мая ограничения введут в центре города. Движение перекроют на площади Минина и Пожарского, а также на Варварской, Минина и Алексеевской улицах (от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова). Ограничения также затронут Зеленский съезд, Широкую улицу и Нижневолжскую набережную на участке от Широкой улицы до Казанского съезда.

В связи с этим изменятся маршруты общественного транспорта. В частности:

  • автобусы №1, 4, 68 и электробусы Э-9, Э-13, Э-17 будут следовать от Варварской улицы через улицы Пискунова, Ульянова, Нестерова и Большую Печерскую до остановки "Речное училище"; обратно — по улицам Пискунова и Варварской;
  • маршруты №3, 61, 70, 91 направят в сторону площади Свободы через Похвалинский съезд, улицы Маслякова, Горького, Ошарскую и Академика Блохиной; в сторону Канавинского моста — через Варварскую, Октябрьскую, Ошарскую, Горького, Ильинскую и Малую Покровскую;
  • автобусы №13, 19, 24, 45, 74, 90 и 242 в направлении Сенной площади будут следовать через Похвалинский съезд, Маслякова, площадь Горького, улицы Горького, Ошарскую, Академика Блохиной, Варварскую, Пискунова и Минина; обратно — по аналогичному маршруту через центр;
  • маршрут №31 будет укорочен до остановки "Черный пруд";
  • маршруты №40, 64, 92, 97 и 130 направят по улице Пискунова в обоих направлениях;
  • маршруты №71, 87 и 95 временно сократят до остановки "Рождественская улица".

При этом на измененных маршрутах сохранят посадку и высадку пассажиров на действующих остановках по пути следования.

В мэрии просят водителей заранее убрать автомобили из зон ограничений. Оставленный транспорт будет перемещен принудительно. Уточнить информацию о перемещённых автомобилях можно по телефону 417-17-07. 

Посмотреть, как прошла репетиция парада в 2025 году, можно в фоторепортаже НИА "Нижний Новгород". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Парад Транспортные ограничения
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных