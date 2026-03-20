200 волонтеров отберут для парада Победы в Нижнем Новгороде

20 марта 2026 08:13 Общество
Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде начался набор волонтеров для участия в организации парада Победы, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Регистрацию открыло региональное отделение движения "Волонтеры Победы".

По итогам конкурсного отбора планируется сформировать корпус из 200 добровольцев. После отбора участники пройдут обучение.

Принять участие в конкурсе могут жители Нижегородской области старше 16 лет, знающие историю ВОВ и желающие сохранить память о Победе.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте движения "Волонтеры Победы", подать заявку через специальную форму и пройти собеседование.

Во время проведения парада добровольцы будут сопровождать ветеранов, помогать организаторам на площадках, встречать гостей, обеспечивать навигацию и работать в зонах контрольно-пропускных пунктов.

Ранее замгубернатора Олег Беркович раскрыл детали празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Он признался, что в 2026 году обойдется без большого концерта. В прошлом году, напомним, на 9 Мая выступал актер Сергей Безруков

