Набор участников новой программы "Марафон проектов" стартовал в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области стартовал набор участников образовательной программы «Марафон проектов» по внедрению культуры бережливого управления в исполнительных органах и их подведомственных организациях, а также в органах местного самоуправления в отраслях социальной сферы.

Программа реализуется в рамках партнерского проекта правительства Нижегородской области и госкорпорации «Росатом», направленного на системное развитие кадрового потенциала и повышение качества государственных и муниципальных услуг в соцсфере через внедрение культуры бережливого производства.

«Программа призвана помочь решить главную задачу проекта «Производительность труда» в социальной сфере — сделать работу на местах эффективнее за счёт систематизации всех процессов. Мы делаем упор не на теорию, а на реальные решения. Люди будут работать над собственными проектами по улучшениям, которые смогут сразу внедрить у себя в организации и увидеть конкретную пользу. Не менее ценно и то, что участники смогут обмениваться опытом друг с другом. Так лучшие находки не останутся внутри одной организации, а разойдутся по разным коллективам и муниципалитетам», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Образовательная программа включает практическое обучение инструментам бережливого производства с возможностью реализации участниками проектов на своих рабочих местах. Участие позволит молодым сотрудникам применить полученные знания на практике и внести вклад в повышение производительности труда в социальной сфере Нижегородской области. В программе четыре образовательных модуля: «Открытие проекта», «Диагностика и целевое состояние», «Внедрение улучшений», «Защита проекта».

«Марафон проектов» — это практика конкретных дел! Образовательная программа направлена на развитие Нижегородской области как «бережливой столицы» России через конкретные дела, с опорой на уникальный производственный опыт и совместные проекты с руководством региона. С одной стороны, идея программы полностью отвечает задачам, которые мы решаем вместе с Нижегородским землячеством, — чтобы проекты, которые реализуются в регионе, приносили пользу его жителям и гремели на всю страну. С другой — это неформальный способ продолжить, поддержать и наполнить новым смыслом идею бережливого региона. В случае успешной реализации эта модель может быть тиражирована и стать масштабируемым инструментом повышения эффективности госслужбы и качества услуг для населения по всей России», — подчеркнул заместитель генерального директора ГК «Росатом» Сергей Обозов.

Обучение будет проходить в онлайн-режиме в течение 16 недель. По его итогам состоится финальная защита проектов участников перед экспертной комиссией. К участию приглашаются сотрудники исполнительных органов власти и их подведомственных организаций, а также специалисты органов местного самоуправления в социальной сфере Нижегородской области (ограничение по возрасту - до 35 лет).

Заявки принимаются по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/ 69a6efbcd046889b4bc0c2e8. Подробности о проекте можно уточнить по электронной почте marathonNO@kupnokreml.ru.

Напомним, что с 2019-го по 2024 год действовал национальный проект «Производительность труда». С 2025 года по поручению президента России Владимира Путина реализуется одноименный федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».