Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2026 19:15
Три дороги открыли после спада воды в Нижегородской области
14 апреля 2026 18:50
Опубликованы схемы перекрытий в Нижнем Новгороде из-за 9 Мая
14 апреля 2026 18:38
Набор участников новой программы "Марафон проектов" стартовал в Нижегородской области
14 апреля 2026 18:17
Ветер с порывами до 16 м/с ожидается в Нижегородской области
14 апреля 2026 18:14
Ново-Стригинское кладбище затопило в Нижнем Новгороде
14 апреля 2026 17:19
Мошенники активно используют многоступенчатые звонки для обмана нижегородцев
14 апреля 2026 16:48
Эксклюзив
Всего 100 участников ВОВ осталось в Нижегородской области
14 апреля 2026 16:30
Речные рейсы из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево запустят в июне
14 апреля 2026 16:17
Т2 и правительство Нижегородской области стали участниками Венчурного форума
14 апреля 2026 16:02
Более 4 тысяч домашних тонометров проверили нижегородцы в ходе ежегодной акции
Общество

Набор участников новой программы "Марафон проектов" стартовал в Нижегородской области

14 апреля 2026 18:38 Общество
Набор участников новой программы Марафон проектов стартовал в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал набор участников образовательной программы «Марафон проектов» по внедрению культуры бережливого управления в исполнительных органах и их подведомственных организациях, а также в органах местного самоуправления в отраслях социальной сферы.

Программа реализуется в рамках партнерского проекта правительства Нижегородской области и госкорпорации «Росатом», направленного на системное развитие кадрового потенциала и повышение качества государственных и муниципальных услуг в соцсфере через внедрение культуры бережливого производства.

«Программа призвана помочь решить главную задачу проекта «Производительность труда» в социальной сфере — сделать работу на местах эффективнее за счёт систематизации всех процессов. Мы делаем упор не на теорию, а на реальные решения. Люди будут работать над собственными проектами по улучшениям, которые смогут сразу внедрить у себя в организации и увидеть конкретную пользу. Не менее ценно и то, что участники смогут обмениваться опытом друг с другом. Так лучшие находки не останутся внутри одной организации, а разойдутся по разным коллективам и муниципалитетам», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Образовательная программа включает практическое обучение инструментам бережливого производства с возможностью реализации участниками проектов на своих рабочих местах. Участие позволит молодым сотрудникам применить полученные знания на практике и внести вклад в повышение производительности труда в социальной сфере Нижегородской области. В программе четыре образовательных модуля: «Открытие проекта», «Диагностика и целевое состояние», «Внедрение улучшений», «Защита проекта».

«Марафон проектов» — это практика конкретных дел! Образовательная программа направлена на развитие Нижегородской области как «бережливой столицы» России через конкретные дела, с опорой на уникальный производственный опыт и совместные проекты с руководством региона. С одной стороны, идея программы полностью отвечает задачам, которые мы решаем вместе с Нижегородским землячеством, — чтобы проекты, которые реализуются в регионе, приносили пользу его жителям и гремели на всю страну. С другой — это неформальный способ продолжить, поддержать и наполнить новым смыслом идею бережливого региона. В случае успешной реализации эта модель может быть тиражирована и стать масштабируемым инструментом повышения эффективности госслужбы и качества услуг для населения по всей России», — подчеркнул заместитель генерального директора ГК «Росатом» Сергей Обозов.

Обучение будет проходить в онлайн-режиме в течение 16 недель. По его итогам состоится финальная защита проектов участников перед экспертной комиссией. К участию приглашаются сотрудники исполнительных органов власти и их подведомственных организаций, а также специалисты органов местного самоуправления в социальной сфере Нижегородской области (ограничение по возрасту - до 35 лет).

Заявки принимаются по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69a6efbcd046889b4bc0c2e8. Подробности о проекте можно уточнить по электронной почте marathonNO@kupnokreml.ru. 

Напомним, что с 2019-го по 2024 год действовал национальный проект «Производительность труда». С 2025 года по поручению президента России Владимира Путина реализуется одноименный федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных