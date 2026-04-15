В Нижнем Новгороде утвердили планировку под Восточный обход

Региональный минград утвердил документацию по планировке территории вдоль набережной Гребного канала для строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода. Речь об участке от дома №459 в слободе Подновье до улицы Лысогорской. Территория расположена на границе Нижегородского и Кстовского районов.

Утвержденный проект включает планировку и межевание территории. Документ определяет зону размещения будущей дороги и служит базой для реализации первого этапа строительства Восточного обхода. Проект предусмотрен Стратегией социально-экономического развития региона до 2035 года и схемой территориального планирования области.

Необходимость создания обхода связана с ростом транспортной нагрузки на направлении Юг — Север. Сейчас основной поток проходит по трассам М-7 и Р-158, при этом значительная часть транзитного транспорта идет через Нижний Новгород и Борские мосты — единственный мостовой переход через Волгу в регионе.

Ожидается, что реализация проекта позволит вывести транзитный транспорт за пределы жилых районов, снизить нагрузку на существующие магистрали и городские дороги, а также повысить безопасность движения, исключив проезд через дворы и частный сектор.

Зампред правительства Нижегородской области Павел Саватеев отметил, что утверждение документации формирует основу для дальнейшей работы.

"Это позволит нам в скором времени приступить к проектированию дорожной инфраструктуры, которая не только снизит нагрузку на другие магистрали, но и даст новый импульс развитию общественных пространств набережной Гребного канала", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что проект строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода разделен на три очереди, по которым планируется заключить две концессии. Первая очередь предполагает строительство 15 км дороги с мостами и путепроводами стоимостью 32,88 млрд рублей. Вторая и третья очереди общей протяженностью более 28 км оцениваются в 129 млрд и 41,89 млрд рублей соответственно. Суммарная стоимость реализации обхода превышает 200 млрд рублей.