Эксклюзив
15 апреля 2026 18:40 Общество
План развития Сарова разработают до конца 2026 года

Фото: минград Нижегородской области

Специалисты Института развития агломерации Нижегородской области провели натурное обследование городской среды в Сарове. Работа стала частью подготовки плана развития муниципалитета, который планируется разработать до конца 2026 года.

В течение четырех дней эксперты изучали состояние города и провели встречи с профильными подразделениями администрации. Обсуждение охватило социальную и инженерную инфраструктуру, экономику, экологию, транспорт и вопросы гражданской обороны. Такой подход позволил сформировать комплексное представление о состоянии городского хозяйства.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию с градообразующим предприятием. С его руководством рассмотрены экономические аспекты и перспективы развития сектора, определяющего статус Сарова как наукограда.

Также делегация посетила Саровский физико-технический институт и Саровский политехнический техникум имени Музрукова. Участники обсудили привлечение абитуриентов, развитие внеучебной деятельности и вопросы дальнейшего трудоустройства выпускников.

Ключевым событием поездки стало посещение технопарка "Саров", где прошла рабочая встреча с участием представителей профильных организаций, региональных и муниципальных властей. Делегации представили Национальный центр физики и математики, который в перспективе рассматривается как один из драйверов социально-экономического развития города.

Глава регионального минграда Дарья Шунаева отметила, что разработка плана развития Сарова является сложной задачей с учетом его статуса закрытого города и сильной научной базы.

"Наша задача — опираясь на уже созданное, предложить решения, которые сделают жизнь в Сарове еще комфортнее. Чтобы молодые кадры оставались здесь, видели перспективы для себя, для своих семей, для досуга и самореализации", — подчеркнула она.

По итогам обследования определены ключевые направления будущего плана. В их числе — развитие жилищного строительства, размещение объектов социальной инфраструктуры, создание зон отдыха и повышение привлекательности города. Реализация этих мер направлена на закрепление квалифицированных кадров и формирование комфортной среды для жизни и работы.

Ранее сообщалось, что минград утвердил проект планировки территории под строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода.

