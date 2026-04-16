Нижний Новгород готовится стать центром медицинского туризма Общество

Нижегородская область заключила контракт на поставку двух систем ПЭТ/КТ и системы ОФЭКТ/К, сообщил в своем мессенджере губернатор Глеб Никитин. Новейшее высокотехнологичное оборудование приобретается для будущего Центра ядерной медицины, который станет ключевым элементом масштабного флагманского проекта «Город здоровья», реализуемого в регионе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Минздрав России считает, что после открытия Центра ядерной медицины Нижний Новгород сможет не только полностью удовлетворить потребности нижегородцев в современной диагностике, но и дополнительно принимать несколько тысяч «медицинских туристов» из других регионов, подчеркнул Глеб Никитин.

Идея сделать Нижегородскую область центром медицинского туризма амбициозна, но не утопична. Ее реализация требует времени и решения множества задач. «Что необходимо сделать для того, чтобы регион реально стал центром медицинского туризма?» — этот вопрос мы предложили обсудить нашим экспертам.

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Попробуем ответить на поставленный вопрос, используя методику сценарного прогнозирования. Итак: «Нижний Новгород – центр медицинского туризма. Оптимистический сценарий».

К 2036 году Нижний Новгород – признанный российский центр медицинского туризма. Он увеличил количество пациентов, приезжающих из других регионов страны, с двух тысяч до двадцати тысяч в год. Для достижения этих показателей объем инвестиций в реализацию проекта достиг 986,3 млрд рублей.

Для внедрения современных медицинских технологий и кадрового обеспечения проекта «Город здоровья» на базе ПИМУ в Нижнем Новгороде был создан специализированный факультет инновационных медицинских технологий. Государственно-частный фонд «Город здоровья» начал выплату больших стимулирующих надбавок участникам проекта, что обеспечило приток высококвалифицированных специалистов на вакансии проекта. В Нижнем открыли свои филиалы Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет и Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова.

В Нижнем Новгороде была создана новейшая медицинская и вспомогательная инфраструктура, в том числе научно-исследовательские центры и лаборатории, диагностические центры, поликлиники, стационары, собственная фармсеть, специализированные гостиницы и объекты общественного питания, ориентированные на спрос пациентов с различными уровнями доходов. В городе были модернизированы логистические и рекреационные схемы, обеспечивающие доступный, но комфортный трансфер и отдых для прибывающих пациентов.

Региональный менеджмент пришел к заключению, что одновременно лечить, учить, привлекать инвестиции, заниматься маркетингом и продвижением услуг, а также обеспечивать достойный уровень медицинского сервиса не сможет даже самый гениальный главный врач, поэтому была создана Нижегородская медицинская управляющая компания (МУК). МУК решил задачи цифровизации медицинских и управленческих процессов, обеспечивающих поддержку пациентов на всех этапах — от консультации до реабилитации, в том числе была создана уникальная интернет-платформа «Город здоровья» (гибрид «Госуслуг» с «Amazon Web Services»), на которой, в частности, стали развиваться новейшие технологии телемедицины.

Были решены вопросы правового обеспечения деятельности проекта, что, в свою очередь, позволило получить все необходимые международные аккредитации и сертификаты, обеспечивающие приток 5-6 тысяч пациентов в год из ближнего и дальнего зарубежья".

Сергей Судьин, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Идея превратить Нижний Новгород в признанный центр медицинского туризма сама по себе замечательная и ничего, кроме оптимизма вызывать не может. Особенно, на первых порах, пока не начнешь задумываться над тем, что для этого нужно сделать. Приятно осознавать, что эта амбиция зародилась и развивается не на пустом месте: приобретение дорогостоящего медицинского оборудования – серьезная инвестиция, от которой любой регион вправе ожидать отдачи в виде увеличения продолжительности жизни нижегородцев и жителей области или притока платежеспособных и щедрых пациентов из соседних регионов. Уместно вспомнить, что даже самый длинный путь начинается с первого шага, и на пути к лидерству в сфере медицинского обслуживания этот шаг наша область уже сделала. Как говорится, цели ясны, задачи определены и далее по тексту.

Здоровый скепсис также уместен, как и сдержанный оптимизм: он помогает не ждать быстрых результатов и настраивает на адекватное восприятие реальности. Давайте порассуждаем. Прежде всего, закупленные системы представляют собой (кое-что в этом я понимаю) высокотехнологическое диагностическое оборудование, позволяющее получать подробную информацию, например, об онкологическом процессе в организме. Ранняя диагностика в сочетании с точностью данных – залог успешного лечения. Подозреваю, что работа с новым оборудованием предъявит новые квалификационные требования к врачам, инженерам и будет способствовать качественному рывку региональной медицины. Тут главное – не останавливаться. Вопросы кадрового обеспечения даже не хочется обсуждать: их неактуальность кажется очевидной. Хотя...

Вот на что важно обратить внимание. Ранняя диагностика серьезных заболеваний – это вопрос не только техники. Большая роль принадлежит индивидуальной культуре здоровья, привычке заботиться о себе и относиться с уважением к своему телу. В ситуации, когда «Боржоми» пить уже поздно, точная диагностика не нужна и бессмысленна самая крутая аппаратура. Так что, не нужно слишком полагаться на открывающиеся возможности: они не настолько широки, показаны, слава Богу, далеко не всем и оставляют львиную долю ответственности за свое здоровье на самом человеке. А потому идея медицинского туризма и не кажется утопичной: относительная ценовая и организационная доступность, помноженная на высокое качество оказываемых услуг, неизбежно обеспечат нижегородской медицине большую привлекательность по сравнению с другими известными российскими центрами диагностики и лечения.

И все же, порадуемся за себя, ведь нижегородцам и жителям области не нужно будет добиваться квот на госпитализацию в столичные стационары по целому ряду опаснейших заболеваний, которые скоро будут лечиться прямо здесь. В условиях острейшего демографического кризиса одной из ключевых задач становится сохранение населения, продление активной фазы человеческой жизни. Такие проекты, как «Город здоровья» – важнейшие шаги на пути решения этой задачи. Главное – не останавливаться".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Стать центром медицинского туризма – задача сложная и, конечно, решается не только приобретением дорогостоящего и высокотехнологичного оборудования. А первостепенный насущный вопрос – готова ли система здравоохранения Нижегородской области к потоку пациентов?

Полагаю, одна из основных проблем в контексте формирования Центра ядерной медицины – это недостаток врачей (диагностов, рентгенологов). По разным данным на сегодняшний момент их дефицит в регионе составляет от 20 до 25% в текущих условиях.

Сама идея сделать Нижегородскую область центром медицинского туризма весьма перспективна. Решив задачу оборудования и нужного числа специалистов, необходимо подумать также о системе снабжения радиофармпрепаратами. А значит сразу возникает вопрос об их бесперебойной поставке или строительстве специализированного предприятия. Перспектива притока десятка тысяч пациентов из других субъектов РФ предполагает работу межрегионального консультационного центра, который осуществляет запись, ведет реестр и учет.

Осветив ряд проблемных моментов и размышляя о том, что же нужно сделать, чтобы регион стал центром медицинского туризма, полагаю, главным здесь будет вопрос о предоставлении услуг полного цикла: от диагностики до терапии. Именно это привлечет пациентов, когда наша область не просто транзитный пункт, где осуществляется исследование, но и сразу предоставляется лечение. И, конечно, всегда актуален вопрос цены. Если стоимость будет на порядок ниже московской, то это станет дополнительным аргументом для приезда к нам".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Основной проблемой Нижнего Новгорода, если говорить о “медицинском туризме”, является то, что позволило городу сравнительно быстро войти в топ по туризму традиционному: историческому, событийному, выставочному и т.д. Это, как ни парадоксально, близость к Москве и Санкт-Петербургу - двум регионам, традиционно лидирующим в стране по качеству и возможностям, включая технологические и инфраструктурные, медицины. Любой: платной, бесплатной, страховой. И если ставка на любопытство пресыщенных "столичных" к нижегородским туристическим "придумкам сыграла, дав толчок потоку туристов уже со всей страны и дальнейшему развитию, то с медицинским "туризмом" пока все обстоит с точностью до наоборот. Именно нижегородцы массово, и это не преувеличение, едут за квалифицированной медицинской помощью в Москву и Питер. По направлениям, “отстояв” долгие очереди, по региональным квотам, по "блату", а часто и просто "за полный прайс".

Тут в пору думать не о “туристах” из других регионов, а о том, можно ли развернуть этот поток, или хотя бы значительно его ослабить. Одной только закупкой нового высокотехнологичного оборудования проблему не решить. Во-первых, нужны соответствующие высококлассные специалисты, имеющие опыт работы с таким оборудованием. Нужны специалисты, способные лечить заболевания, диагностируемые с помощью этого оборудования, и тоже соответствующей квалификации. То есть, прежде чем говорить о "туристах", было бы не плохо обеспечить регион достаточным количеством специалистов, которые будут этот турпоток обслуживать. А для этого создать условия, когда эти специалисты захотят жить и работать в региональной медицине, переехав в Нижний Новгород отнюдь не из пресловутого “Урюпинска”, а из регионов, по уровню и качеству жизни не уступающих.

Теперь о положительных моментах. Нижний Новгород действительно постепенно становится крупным центром современной и технологически обеспеченной медицинской помощи. При том дефиците такого рода оборудования и услуг, который до сих пор существует в большинстве регионов, в том числе и расположенных в непосредственной близости или связанных с нами логистически, существует не малый шанс на реализацию самых амбициозных планов. А как показал опыт развития традиционного туризма, региональное руководство умеет "играть в долгую" и последовательно развивать тему, ставшую приоритетной. Не жалея ресурсов и не ограничиваясь полумерами. Тем более, что выгода для региона просматривается не просто большая. Создание передового медицинского кластера по своим перспективам для развития всей области способно превзойти все до этого реализованные и ещё реализующиеся проекты, особенно в части повышения качества жизни самих нижегородцев".

Андрей Чугунов, журналист:

"Само по себе приобретение современного высокотехнологичного медицинского оборудования — это уже предмет гордости для региональной медицины. Однако последовательность действий в реализации проекта «Город здоровья» на базе НОКБ им. Семашко и Нижегородского онкодиспансера говорит, что все идет по плану. После одобрения идеи на федеральном уровне, поддержки в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» (программа «Борьба с онкологическими заболеваниями») и получения федерального софинансирования, регион приступил к реальным шагам. Незадолго до заключения контракта по ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ главврач облкардиоцентра Сергей Гамаюнов стал еще и главврачом НОКБ: проект обрел главного хозяина (или, если хотите, прораба). Именно ему предстоит в ближайшие несколько лет заниматься строительством хирургического корпуса онкологического профиля, центра ядерной медицины с циклотроном, пансионата и апартаментов для пациентов из других регионов.

Но даже наличие «Города здоровья» вряд ли в одночасье сделает Нижний Новгород центром медицинского туризма. Хотя бы потому, что это понятие, помимо непосредственной медпомощи, включает в себя еще очень много других составляющих. Главное из которых, скорее всего соотношение «цена-качество». Именно оно может сподвигнуть пациентов приехать именно в Нижний Новгород, чтобы провести здесь, как минимум, «чекап» своего состояния на высокотехнологичном медицинском оборудовании у авторитетных специалистов. Туристический слоган «Нижний Новгород: у нас все по-настоящему» здесь вряд ли поможет".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".