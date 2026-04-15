Нижегородская область купила оборудование для Центра ядерной медицины Общество

Фото: НИИКО НОКОД

В Нижегородской области заключены контракты на поставку двух систем ПЭТ/КТ и одной системы ОФЭКТ/КТ. Оборудование предназначено для создаваемого регионального Центра ядерной медицины, который станет частью проекта "Город здоровья". Об этом в своем Max-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, сочетание современных методов диагностики позволит более эффективно оценивать состояние пациентов.

"Каждая из приобретенных установок ПЭТ/КТ - это до шести тысяч исследований ежегодно. С учетом таких мощностей для нижегородцев будут исключены какие-либо очереди. Более того, по оценкам Минздрава России Нижний Новгород сможет дополнительно принимать несколько тысяч "медицинских туристов" из ряда других регионов Приволжья", - отметил Глеб Никитин.



Глава региона также добавил, что новая система ОФЭКТ/КТ станет дополнительной к уже имеющейся в областном онкодиспансере. Сейчас аналогичное оборудование используется только для онкопациентов, а после ввода новой установки обследования смогут проходить и другие категории больных.

Губернатор обратил внимание, что речь идет о так называемом "тяжелом" оборудовании. Перед его запуском предстоит построить специализированные защищенные помещения и соблюсти ряд строгих требований. Для ПЭТ/КТ дополнительно потребуется установка циклотрона для производства радиофармпрепаратов. На все эти процессы нужно время.

Глеб Никитин подчеркнул, что Центр ядерной медицины является ключевой, но не единственной составляющей флагманского проекта "Город здоровья".

"В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" также планируем строительство нового хирургического корпуса с поликлиникой для онкоцентра. Кроме того, в перспективе нескольких лет займемся комплексным капитальным ремонтом Областной клинической больницы имени Н.А. Семашко. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи - одна из целей Народной программы "Единой России", - добавил он.

Напомним, что конкурс на поставку систем был объявлен в марте. Начальная стоимость контрактов на поставку ОФЭКТ/КТ составила 72 млн рублей, двух аппаратов ПЭТ/КТ - 357,5 млн рублей. Контракты предусматривают также обучение специалистов для работы с новой техникой. Систему ОФЭКТ/КТ должны поставить и ввести в эксплуатацию к концу года, двух установок ПЭТ/КТ - в 2028 году.

В декабре 2025 года был заключен контракт на проектно-изыскательские работы для строительства Центра радионуклидной диагностики и терапии (ПЭТ-КТ центра). Завершить их подрядчик должен не позднее 22 декабря 2026 года. Планируется, что будущий центр будет функционировать круглосуточно в две смены и сможет обслуживать до 27,3 тысячи пациентов ежегодно.