Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
Общество

Нижегородская область купила оборудование для Центра ядерной медицины

15 апреля 2026 11:15 Общество
Нижегородская область купила оборудование для Центра ядерной медицины

Фото: НИИКО НОКОД

В Нижегородской области заключены контракты на поставку двух систем ПЭТ/КТ и одной системы ОФЭКТ/КТ. Оборудование предназначено для создаваемого регионального Центра ядерной медицины, который станет частью проекта "Город здоровья". Об этом в своем Max-канале сообщил губернатор Глеб Никитин. 

По его словам, сочетание современных методов диагностики позволит более эффективно оценивать состояние пациентов. 

"Каждая из приобретенных установок ПЭТ/КТ - это до шести тысяч исследований ежегодно. С учетом таких мощностей для нижегородцев будут исключены какие-либо очереди. Более того, по оценкам Минздрава России Нижний Новгород сможет дополнительно принимать несколько тысяч "медицинских туристов" из ряда других регионов Приволжья", - отметил Глеб Никитин.   

Глава региона также добавил, что новая система ОФЭКТ/КТ станет дополнительной к уже имеющейся в областном онкодиспансере. Сейчас аналогичное оборудование используется только для онкопациентов, а после ввода новой установки обследования смогут проходить и другие категории больных.

Губернатор обратил внимание, что речь идет о так называемом "тяжелом" оборудовании. Перед его запуском предстоит построить специализированные защищенные помещения и соблюсти ряд строгих требований. Для ПЭТ/КТ дополнительно потребуется установка циклотрона для производства радиофармпрепаратов. На все эти процессы нужно время. 

Глеб Никитин подчеркнул, что Центр ядерной медицины является ключевой, но не единственной составляющей флагманского проекта "Город здоровья".

"В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" также планируем строительство нового хирургического корпуса с поликлиникой для онкоцентра. Кроме того, в перспективе нескольких лет займемся комплексным капитальным ремонтом Областной клинической больницы имени Н.А. Семашко. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи - одна из целей Народной программы "Единой России", - добавил он.

Напомним, что конкурс на поставку систем был объявлен в марте. Начальная стоимость контрактов на поставку ОФЭКТ/КТ составила 72 млн рублей, двух аппаратов ПЭТ/КТ - 357,5 млн рублей. Контракты предусматривают также обучение специалистов для работы с новой техникой. Систему ОФЭКТ/КТ должны поставить и ввести в эксплуатацию к концу года, двух установок ПЭТ/КТ - в 2028 году. 

В декабре 2025 года был заключен контракт на проектно-изыскательские работы для строительства Центра радионуклидной диагностики и терапии (ПЭТ-КТ центра). Завершить их подрядчик должен не позднее 22 декабря 2026 года. Планируется, что будущий центр будет функционировать круглосуточно в две смены и сможет обслуживать до 27,3 тысячи пациентов ежегодно.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Онкодиспансер онкология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных