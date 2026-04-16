"Граждане СССР" в Нижегородской области отказываются платить за свет

В Нижегородской области сторонники организации "граждане СССР" (признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. ред.) накопили задолженность за электроэнергию, превышающую 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе "ТНС энерго НН".

В адрес активистов направили официальные уведомления о предстоящем отключении электроснабжения из-за неуплаты. Из 80 должников под ограничения уже попали 45 человек — их объекты обесточены.

В энергокомпании подчеркнули, что приверженцы деструктивного движения продолжают пользоваться инфраструктурой современной России, одновременно отрицая ее легитимность. При этом они распространяют манифесты, в которых призывают не оплачивать потребленную электроэнергию и другие коммунальные услуги.

Чаще всего под влияние указанной организации попадают пожилые люди.

Ранее сообщалось, что двух "граждан СССР" в Нижнем Новгороде приговорили к двум годам колонии за экстремизм.