"Граждане СССР" в Нижегородской области отказываются платить за свет

В Нижегородской области сторонники организации "граждане СССР" (признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. ред.) накопили задолженность за электроэнергию, превышающую 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе "ТНС энерго НН".
В адрес активистов направили официальные уведомления о предстоящем отключении электроснабжения из-за неуплаты. Из 80 должников под ограничения уже попали 45 человек — их объекты обесточены.
В энергокомпании подчеркнули, что приверженцы деструктивного движения продолжают пользоваться инфраструктурой современной России, одновременно отрицая ее легитимность. При этом они распространяют манифесты, в которых призывают не оплачивать потребленную электроэнергию и другие коммунальные услуги.
Чаще всего под влияние указанной организации попадают пожилые люди.
Ранее сообщалось, что двух "граждан СССР" в Нижнем Новгороде приговорили к двум годам колонии за экстремизм.
