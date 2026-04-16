Частный дом дрейфует по Оке в Нижегородской области — видео

Частный дом дрейфует по Оке в Нижегородской области. Кадрами, сделанными якобы в районе загородного отеля "Чайка", поделился паблик "Интересный Нижний Новгород".
Судя по кадрам, в реке оказался старый деревянный дом с полуразрушенной пристройкой. Вероятно, причиной стал мощный паводок.
По данным МЧС, за последние сутки новых подтоплений в регионе не было. Наоборот, от воды освободились три жилых дома, 57 садовых домов, 220 приусадебных участков и один участок автомобильной дороги в восьми муниципальных образованиях. Подтопления зафиксированы в 18 округах. Пострадавших и погибших нет.
Ранее в региональном минлесхозе показали видео с лисой, которая спасалась от паводка на дереве.
