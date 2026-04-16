Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде

Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2026 15:46
Стало известно, какая погода будет в мае в Нижегородской области
16 апреля 2026 15:29
Курсирующий между Нижним Новгородом и Москвой "Буревестник" станет длиннее
16 апреля 2026 15:14
Нижегородцы могут помочь жителям Дагестана не выходя из дома
16 апреля 2026 15:09
Нижегородская область присоединится к всероссийскому субботнику 25 апреля
16 апреля 2026 14:58
На Горьковском водохранилище ограничили рыбалку до середины июня
16 апреля 2026 14:40
Частный дом дрейфует по Оке в Нижегородской области — видео
16 апреля 2026 14:20
Власти отменили режим повышенной готовности на улице Слобода Печеры
16 апреля 2026 14:02
ЗСНО рассмотрит законопроект о едином цвете такси в Нижегородской области
16 апреля 2026 13:57
Алексей Храмов: "Важно, чтоб семьи резервистов "БАРС-НН" жили спокойно"
16 апреля 2026 13:46
Зоомагазин в Сарове попался на продаже препаратов без лицензии
Общество

16 апреля 2026 14:40 Общество
Частный дом дрейфует по Оке в Нижегородской области — видео

Фото: скриншот видео из паблика "Интересный Нижний Новгород"

Частный дом дрейфует по Оке в Нижегородской области. Кадрами, сделанными якобы в районе загородного отеля "Чайка", поделился паблик "Интересный Нижний Новгород". 

Судя по кадрам, в реке оказался старый деревянный дом с полуразрушенной пристройкой. Вероятно, причиной стал мощный паводок. 

По данным МЧС, за последние сутки новых подтоплений в регионе не было. Наоборот, от воды освободились три жилых дома, 57 садовых домов, 220 приусадебных участков и один участок автомобильной дороги в восьми муниципальных образованиях. Подтопления зафиксированы в 18 округах. Пострадавших и погибших нет. 

Ранее в региональном минлесхозе показали видео с лисой, которая спасалась от паводка на дереве. 

Паводок
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
