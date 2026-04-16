Десятиэтажный дом частично снесут из-за карстовой угрозы в Дзержинске Общество

В Дзержинске частично снесут десятиэтажный дом №28 Б на улице Попова. Причиной стали карстовые процессы, зафиксированные под зданием, сообщает Gipernn.ru со ссылкой на городскую администрацию.

В целом техническое состояние дома оценивается как ограниченно-работоспособное. Однако конструкции нуждаются в дополнительном укреплении.

Первые тревожные признаки жители заметили около семи лет назад. Тогда в основании здания образовалась яма, предположительно связанная с карстовыми пустотами. Провал засыпали сотнями кубометров песка, но позже управляющая компания признала, что не может устранить проблему собственными силами.

В 2023 году в границах дома был введен режим повышенной готовности. Жильцов первого подъезда эвакуировали и временно разместили в детском лагере.

Ранее в Фонде капремонта Нижегородской области заявляли о планах полного расселения дома. Однако теперь сносить будут только часть здания, а оставшиеся конструкции усилят. Жителям предстоит покинуть квартиры лишь на период проведения работ.



В настоящее время администрация города собирает коммерческие предложения на проектирование и выполнение работ по усилению конструкций. Сроки определят после подготовки проекта.

Ранее сообщалось, что в Сормове снесут двухэтажный столетний дом.