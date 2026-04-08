Общество

08 апреля 2026 09:47 Общество
Суд постановил снести коттеджи в поселке Зеленый дол под Городцом

Городецкий горсуд вынес решение по делу о застройке на землях лесного фонда вблизи Волги. Иск природоохранной прокуратуры Нижегородской области к Ассоциации комплекса спорта и отдыха "Зеленый дол" был удовлетворен: суд постановил демонтировать возведенные там жилые дома.

Ассоциацию возглавляет предприниматель и бывший депутат думы Нижнего Новгорода Алексей Бобров. Помимо его коттеджа, прокуратура требовала сноса еще примерно пятнадцати домов. Среди владельцев недвижимости — сын депутата Госдумы Вадим Булавинов и ряд нижегородских бизнесменов, пишет "Ъ-Приволжье".

Споры о законности строительства в "Зеленом доле" продолжаются с 2019 года. Несмотря на то что юрлицо поселка ранее согласовало проекты освоения лесных участков с региональным министерством лесного хозяйства, в ходе судебных разбирательств была назначена экспертиза. Специалисты Приволжского регионального центра судебной экспертизы Минюста пришли к выводу, что возведенные здания являются капитальными. При этом законодательство прямо запрещает строительство подобных объектов на землях государственного лесного фонда.

Представитель ассоциации Василий Войнов заявил, что решение суда будет оспорено в апелляции. По его словам, проведенная экспертиза вызывает сомнения: "На наш взгляд, выводы экспертов недостоверны и содержат большое количество ошибок. Заключения делали молодые и неопытные специалисты". Он также отметил, что суд отказал в проведении повторной экспертизы в вышестоящих учреждениях Минюста. По словам юриста, жители поселка не согласны с решением о сносе.

