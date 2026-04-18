Десять рейсов задержаны из-за закрытия аэропорта Нижнего Новгорода 18 апреля Общество

В аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова утром 18 апреля были временно приостановлены операции по приёму и отправке самолётов.

Эти меры направлены на повышение уровня безопасности полётов.

На данный момент, в аэропорту задержан вылет пяти рейсов:

- N4-860 авиакомпании Nordwind в Калининград, который не смог вылететь накануне в 22:55 из-за закрытия аэропорта Храброво;

- FV-6352 авиакомпании "Россия" в Москву (Шереметьево) с вылетом в 9:50;

- WZ-1030 авиакомпании Red Wings в Екатеринбург с вылетом в 10:50;

- 5N-510 авиакомпании "Смартавиа" в Санкт-Петербург с вылетом в 11:05;

- FV-6106 авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербург с вылетом 13:15.

Кроме того, задержано прибытие пяти рейсов - из Москвы, Екатеринбурга, Сочи и двух бортов из Санкт-Петербурга.

В администрации аэропорта подчеркнули, что несмотря на ограничения, все службы продолжают заботиться о пассажирах. Так, в аэропорту дежурят сотрудники и представители авиакомпаний, готовые оказать помощь, для семей с детьми работает комната матери и ребёнка.

В залах ожидания установлены кулеры с питьевой водой, в зонах ожидания доступны зарядные устройства для мобильных телефонов. Бесплатный доступ к Wi-Fi на всей территории аэровокзала.

При необходимости пассажиры могут обратиться в круглосуточный медицинский пункт.

По данным Росавиации, на данный момент ограничения на приём и выпуск воздушных судов также действуют в аэропортах Вологды, Череповца, Оренбурга, Бугульмы, Нижнекамска, Ярославля, Кирова.