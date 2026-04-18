Последние новости рубрики Общество
18 апреля 2026 12:02
Зарплата нижегородских сварщиков в 2026 году выросла до 186 тысяч рублей
18 апреля 2026 11:27
Десять рейсов задержаны из-за закрытия аэропорта Нижнего Новгорода 18 апреля
18 апреля 2026 08:48
Нижегородский аэропорт ввёл ограничения из-за угрозы атаки БПЛА
18 апреля 2026 08:02
Эксклюзив
Брусчатку на Покровке в Нижнем Новгороде отремонтируют по гарантии
17 апреля 2026 19:53
Более 70 млн рублей направят на жилье нижегородцам-льготникам
17 апреля 2026 19:32
639 тыс. переходов на фишинговые сайты заблокировали в Нижегородской области
17 апреля 2026 19:13
Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде планируют закончить к маю
17 апреля 2026 18:50
Площадь Минина и прилегающие улицы перекроют в Нижнем Новгороде
17 апреля 2026 18:30
В Нижегородской области дан официальный старт Всероссийской акции "Вода России"
17 апреля 2026 18:10
Водителей предупредили о новых ограничениях на Ильинке с 20 апреля
Общество

18 апреля 2026 11:27 Общество
Десять рейсов задержаны из-за закрытия аэропорта Нижнего Новгорода 18 апреля

В аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова утром 18 апреля были временно приостановлены операции по приёму и отправке самолётов.

Эти меры направлены на повышение уровня безопасности полётов.

На данный момент, в аэропорту задержан вылет пяти рейсов:

- N4-860 авиакомпании Nordwind в Калининград, который не смог вылететь накануне в 22:55 из-за закрытия аэропорта Храброво;
- FV-6352 авиакомпании "Россия" в Москву (Шереметьево) с вылетом в 9:50;
- WZ-1030 авиакомпании Red Wings в Екатеринбург с вылетом в 10:50;
- 5N-510 авиакомпании "Смартавиа" в Санкт-Петербург с вылетом в 11:05;
- FV-6106 авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербург с вылетом 13:15.

Кроме того, задержано прибытие пяти рейсов - из Москвы, Екатеринбурга, Сочи и двух бортов из Санкт-Петербурга.

В администрации аэропорта подчеркнули, что несмотря на ограничения, все службы продолжают заботиться о пассажирах. Так, в аэропорту дежурят сотрудники и представители авиакомпаний, готовые оказать помощь, для семей с детьми работает комната матери и ребёнка.

В залах ожидания установлены кулеры с питьевой водой, в зонах ожидания доступны зарядные устройства для мобильных телефонов. Бесплатный доступ к Wi-Fi на всей территории аэровокзала.

При необходимости пассажиры могут обратиться в круглосуточный медицинский пункт.

По данным Росавиации, на данный момент ограничения на приём и выпуск воздушных судов также действуют в аэропортах Вологды, Череповца, Оренбурга, Бугульмы, Нижнекамска, Ярославля, Кирова.

Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
