Десять рейсов задержаны из-за закрытия аэропорта Нижнего Новгорода 18 апреля

В аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова утром 18 апреля были временно приостановлены операции по приёму и отправке самолётов.
Эти меры направлены на повышение уровня безопасности полётов.
На данный момент, в аэропорту задержан вылет пяти рейсов:
- N4-860 авиакомпании Nordwind в Калининград, который не смог вылететь накануне в 22:55 из-за закрытия аэропорта Храброво;
- FV-6352 авиакомпании "Россия" в Москву (Шереметьево) с вылетом в 9:50;
- WZ-1030 авиакомпании Red Wings в Екатеринбург с вылетом в 10:50;
- 5N-510 авиакомпании "Смартавиа" в Санкт-Петербург с вылетом в 11:05;
- FV-6106 авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербург с вылетом 13:15.
Кроме того, задержано прибытие пяти рейсов - из Москвы, Екатеринбурга, Сочи и двух бортов из Санкт-Петербурга.
В администрации аэропорта подчеркнули, что несмотря на ограничения, все службы продолжают заботиться о пассажирах. Так, в аэропорту дежурят сотрудники и представители авиакомпаний, готовые оказать помощь, для семей с детьми работает комната матери и ребёнка.
В залах ожидания установлены кулеры с питьевой водой, в зонах ожидания доступны зарядные устройства для мобильных телефонов. Бесплатный доступ к Wi-Fi на всей территории аэровокзала.
При необходимости пассажиры могут обратиться в круглосуточный медицинский пункт.
По данным Росавиации, на данный момент ограничения на приём и выпуск воздушных судов также действуют в аэропортах Вологды, Череповца, Оренбурга, Бугульмы, Нижнекамска, Ярославля, Кирова.
