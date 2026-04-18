Нижегородский аэропорт ввёл ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

В нижегородском аэропорту имени Чкалова снова введены ограничения из-за угрозы атаки БПЛА.
По данным Росавиации, утром 18 апреля воздушная гавань не принимает и не выпускает рейсы.
Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло на сайте аэропорта. Там отражаются все изменения в расписании.
На данный момент задержаны четыре рейса. Один - на вылет (вечерний рейс в Калининград), три - на прибытие (из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга).Напомним, 5 апреля ночью силы ПВО отразили атаку 30 вражеских беспилотников над промзоной Кстовского района. 3 апреля вражеские дроны были сбиты над Нижним Новгородом (Приокский и Кстовский районы) и над Бором.
