Операция "Детское кресло" проводится на дорогах Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Новгорода проводят масштабную акцию "Детское кресло" для повышения безопасности на дорогах и предотвращения детского травматизма. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы ДПС дежурят на оживлённых участках дорог, особенно рядом с образовательными учреждениями, детскими садами и местами массового скопления людей. Здесь часто происходят нарушения правил перевозки детей. Особое внимание уделяется проверке детских удерживающих устройств, таких как автокресла, бустеры и специальные ремни, которые должны соответствовать возрасту и весу ребенка.

Сотрудники ГИБДД также проводят разъяснительные беседы с водителями, подчёркивая важность использования этих устройств даже при коротких поездках. Это помогает повысить осведомлённость водителей о правилах перевозки детей и снизить риск несчастных случаев на дорогах.

