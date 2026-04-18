Общество

Операция "Детское кресло" проводится на дорогах Нижнего Новгорода

18 апреля 2026 17:34 Общество
Операция Детское кресло проводится на дорогах Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Новгорода проводят масштабную акцию "Детское кресло" для повышения безопасности на дорогах и предотвращения детского травматизма. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы ДПС дежурят на оживлённых участках дорог, особенно рядом с образовательными учреждениями, детскими садами и местами массового скопления людей. Здесь часто происходят нарушения правил перевозки детей. Особое внимание уделяется проверке детских удерживающих устройств, таких как автокресла, бустеры и специальные ремни, которые должны соответствовать возрасту и весу ребенка.

Сотрудники ГИБДД также проводят разъяснительные беседы с водителями, подчёркивая важность использования этих устройств даже при коротких поездках. Это помогает повысить осведомлённость водителей о правилах перевозки детей и снизить риск несчастных случаев на дорогах.

Напомним, с начала 2026 года в России ужесточены меры ответственности за нарушение правил перевозки детей. Изменения касаются водителей, должностных и юридических лиц, а также предпринимателей, занимающихся перевозками.

