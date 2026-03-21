Общество

20 тысяч светоотражающих брелоков закупят для юных нижегородцев по нацпроекту

19 марта 2026 17:23

Региональный минтранс и УГИБДД по Нижегородской области приняли совместное решение о приобретении 20 тысяч светоотражающих брелоков для дальнейшего распространения среди детей. Такие брелоки на одежде и на рюкзаках юных пешеходов позволяют им быть более заметными на дороге в темное время суток и в условиях плохой видимости, что существенно снижает риск наезда транспортного средства.

Мероприятия по повышению безопасности пешеходов на дорогах - в первую, очередь детей - проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

К выбору дизайна брелоков привлекли самих детей. В начале марта был проведен опрос в образовательных учреждениях региона. Юные инспекторы движения выбирали наиболее понравившиеся эскизы из предложенных вариантов. По итогам голосования определены четыре варианта, которые будут включены в закупку. Брелоки будут раздавать в школах в начале следующего учебного года.

Одновременно с профилактической работой Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области проводит масштабный комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Так, в 2025 году работы охватили все ключевые направления: установка барьерных ограждений; нанесение горизонтальной разметки; замена и установка дорожных знаков; устройство линий наружного освещения; обустройство автобусных остановок и проекционные пешеходных переходов.

Таким образом, безопасность дорожного движения в регионе обеспечивается комплексно - через модернизацию инфраструктуры и через профилактику, направленную на самых юных участников дорожного движения.

Напомним, нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

