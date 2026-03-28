Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 марта 2026 10:50
В ННГАСУ связали сход грунта на Зеленском съезде с активным снеготаянием
28 марта 2026 10:32
В России изменили порядок медосмотра призывников
28 марта 2026 10:14
Синоптик Шувалов: снег в Нижегородской области растает после 15 апреля
28 марта 2026 09:52
Новые камеры для ловли нарушителей ПДД установили в Нижегородской области
28 марта 2026 09:40
Нижегородский аэропорт заработал штатно после снятия ограничений 28 марта
28 марта 2026 09:21
Режим повышенной готовности ввели в Зеленом городе после обрушения крыши
28 марта 2026 09:00
Участок у остановки "Площадь Лядова" в Нижнем Новгороде заасфальтируют
28 марта 2026 08:25
Нижегородский аэропорт работает с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА
27 марта 2026 19:04
Нижний Новгород обязали выплатить 2 млн рублей за свалку на Правдинской
27 марта 2026 18:45
ЗСНО расширило список награждаемых медалью за поддержку СВО
Общество

28 марта 2026 09:52 Общество
Фото: ЦРТС

Дополнительные камеры заработали в Нижегородской области в целях повышения безопасности дорожного движения, сообщили в ЦРТС региона. 

Комплексы фиксируют выезд машин на встречку. Они установлены там, где наиболее высокая аварийность. 

По данным специалистов, контроль усилили в районе деревни Трестьяны Балахнинского округа, на трассе Нижний Новгород - Шахунья - Киров, около Линды и в Воскресенском округе у деревни Пузеево. 

Меньше чем за неделю камеры зафиксировали почти 250 нарушений. Напомним, за выезд на встречную полосу предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей. 

Ранее сообщалось, что число ДТП снизилось на одну треть в местах установки камер на нижегородских дорогах. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
видеонаблюдение ПДД ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
06 марта 2026 15:48
На Автозаводе запустили систему для поиска сосулек с помощью камер и ИИ
04 марта 2026 10:12
На метромосту заработали камеры, фиксирующие проезд грузовиков
03 марта 2026 16:48
Камеры фиксации нарушений ПДД установили на Большой Покровской
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных