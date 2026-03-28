Новые камеры для ловли нарушителей ПДД установили в Нижегородской области

Дополнительные камеры заработали в Нижегородской области в целях повышения безопасности дорожного движения, сообщили в ЦРТС региона.
Комплексы фиксируют выезд машин на встречку. Они установлены там, где наиболее высокая аварийность.
По данным специалистов, контроль усилили в районе деревни Трестьяны Балахнинского округа, на трассе Нижний Новгород - Шахунья - Киров, около Линды и в Воскресенском округе у деревни Пузеево.
Меньше чем за неделю камеры зафиксировали почти 250 нарушений. Напомним, за выезд на встречную полосу предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что число ДТП снизилось на одну треть в местах установки камер на нижегородских дорогах.
