Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Обвиненных в шпионаже в Одессе нижегородцев пытаются вернуть на родину

19 апреля 2026 17:05 Общество
Обвиненных в шпионаже в Одессе нижегородцев пытаются вернуть на родину

Фото: Максим Герасимов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова занимается вопросом освобождения и возвращения на родину супругов из Нижнего Новгорода, которых на Украине обвинили в шпионаже. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Сегодня мы продолжаем работать по освобождению семьи из Нижнего Новгорода. Молодая пара, муж с женой, две дочки у них. Они под Одессой держали небольшой магазин. Их арестовали и предъявили обвинение в шпионаже. Мы считаем такое обвинение абсолютно абсурдным и ничем не доказанным", — заявила Москалькова.

Омбудсмен уточнила, что впервые узнала об этой ситуации от бабушки девочек. После ареста родителей дети остались на территории Украины без попечения. Российская сторона обратилась с просьбой вернуть детей в Россию. В этом содействовали украинский омбудсмен и Международный комитет Красного Креста — девочек доставили к границе.

При этом родители по-прежнему находятся под стражей, в отношении них продолжается судебное разбирательство. Супруги находятся в тяжелом состоянии, их здоровье существенно ухудшилось в условиях содержания.

"И мы будем продолжать диалог, связанный с их возвращением", — добавила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что нижегородец вернулся домой из украинского плена накануне Пасхи.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СВО Семья Уполномоченный по правам человека
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных