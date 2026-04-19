Обвиненных в шпионаже в Одессе нижегородцев пытаются вернуть на родину Общество

Фото: Максим Герасимов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова занимается вопросом освобождения и возвращения на родину супругов из Нижнего Новгорода, которых на Украине обвинили в шпионаже. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Сегодня мы продолжаем работать по освобождению семьи из Нижнего Новгорода. Молодая пара, муж с женой, две дочки у них. Они под Одессой держали небольшой магазин. Их арестовали и предъявили обвинение в шпионаже. Мы считаем такое обвинение абсолютно абсурдным и ничем не доказанным", — заявила Москалькова.

Омбудсмен уточнила, что впервые узнала об этой ситуации от бабушки девочек. После ареста родителей дети остались на территории Украины без попечения. Российская сторона обратилась с просьбой вернуть детей в Россию. В этом содействовали украинский омбудсмен и Международный комитет Красного Креста — девочек доставили к границе.

При этом родители по-прежнему находятся под стражей, в отношении них продолжается судебное разбирательство. Супруги находятся в тяжелом состоянии, их здоровье существенно ухудшилось в условиях содержания.

"И мы будем продолжать диалог, связанный с их возвращением", — добавила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что нижегородец вернулся домой из украинского плена накануне Пасхи.