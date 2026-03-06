Двое нижегородцев вернулись из украинского плена 6 марта Общество

Фото: телеграм-канал Оксаны Кислицыной

6 марта из украинского плена домой вернулись двое жителей Нижегородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

По ее словам, в рамках состоявшегося обмена освобождены 200 российских военнослужащих, столько же украинских военных переданы украинской стороне.

"Каждый такой обмен – это не просто цифры. Это чья-то молитва, ставшая явью. Это слёзы радости, которых ждали месяцами. Это спасённые судьбы и семьи, которые снова могут обнять друг друга", — отметила она.

Омбудсмен также обратилась к семьям военнослужащих, которые продолжают ждать возвращения своих близких.

"Дорогие родные наших защитников, кто не спит ночами в ожидании весточки, – знаю, как невыносимо ждать. Поверьте: мы не останавливаемся ни на день. Каждое имя, каждое обращение – под контролем. Мы очень хотим, чтобы все ваши родные вернулись домой", — заявила она.

Кислицына поблагодарила всех, кто участвовал в организации обмена, и поздравила бойцов с возвращением.

Напомним, в феврале в рамках обмена пленными домой вернулся один нижегородец.