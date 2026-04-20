Нижегородца арестовали за донат террористам

Московский районный суд избрал меру пресечения жителю Нижнего Новгорода, которого обвиняют в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

По данным следствия, обвиняемый, негативно относящийся к действующей власти РФ, действовал по указаниям эмиссара, находящегося за пределами страны.

Как считают правоохранители, он перевел 38 тысяч рублей собственных средств через донатную платформу в адрес террористического сообщества.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого под стражу. В СИЗО он пробудет до 14 июня 2026 года включительно. Постановление пока не вступило в законную силу.

