Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
16 апреля 2026 10:38
Кстовчанку оштрафовали за разжигающий ненависть комментарий в Telegram
15 апреля 2026 17:04
Экс-замначальника нижегородской колонии посадили на 14 лет
15 апреля 2026 15:57
Первое возгорание сухой травы ликвидировали в Кстовском районе
15 апреля 2026 12:40
Девять лет колонии получил нижегородский браконьер за стрельбу по людям
15 апреля 2026 10:47
Мигранта осудили за нападение на автобус в Верхних Печерах
15 апреля 2026 10:16
Нижегородцу дали 1,5 года принудительных работ за продажу петарды подростку
15 апреля 2026 09:55
Нижегородца осудят за регистрацию трех юрфирм через подставное лицо
15 апреля 2026 09:34
Бывшего сотрудника ГУАД осудили на 4 года за взятку
14 апреля 2026 19:42
Гибель 61-летнего мужчины на пожаре в Заволжье обернулась проверкой СК
14 апреля 2026 18:34
Экс-сотрудницу нижегородского минграда приговорили к 4 годам колонии
16 апреля 2026 10:38 Происшествия
Кстовчанку оштрафовали за разжигающий ненависть комментарий в Telegram

Суд оштрафовал кстовчанку за разжигающий ненависть комментарий о деле тренера по рукопашному бою. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.  

Поводом стал комментарий, размещенный в августе 2025 года в телеграм-канале "Кстати…" (16+). Пользователь оставила его под публикацией об уголовном деле в отношении тренера по рукопашному бою.

Как установил суд, текст содержал высказывания с лингвистическими признаками негативной оценки определенной группы лиц по национальному признаку. Эти формулировки были признаны направленными на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности и происхождения. Комментарий был удален Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области до начала судебного разбирательства.

В судебном заседании женщина признала вину и раскаялась.

Кстовский городской суд признал ее виновной и привлек к административной ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ — за возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства. Ей назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что в августе 2025 года сообщалось о роспуске очередной коллегии присяжных по делу тренера по рукопашному бою Николая К. Он проходил обвиняемым в убийстве росгвардейца в мае 2021 года на улице Большой Покровской. По версии следствия, группа нетрезвых военнослужащих начала приставать к двум девушкам. За них вступились мужья, после чего завязалась драка. Когда друга Николая повалили на землю и стали избивать, он достал нож и смертельно ранил одного из нападавших, который оказался сотрудником Росгвардии. После случившегося мужчина сам явился в полицию и был арестован. Параллельно расследовалось избиение его друга, по итогам которого росгвардейцы получили условные сроки.

В апреле 2026 года Нижегородский районный суд завершил повторное рассмотрение дела. Он признал Николая К. невиновным по обвинениям по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ и оправдал его.

Новости по теме
27 февраля 2026 09:11
Нижегородца арестовали за ведение экстремистского канала в соцсетях
26 декабря 2025 17:00
Нижегородца обвинили в пропаганде терроризма через интернет — видео
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
