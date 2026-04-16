Кстовчанку оштрафовали за разжигающий ненависть комментарий в Telegram Происшествия

Суд оштрафовал кстовчанку за разжигающий ненависть комментарий о деле тренера по рукопашному бою. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Поводом стал комментарий, размещенный в августе 2025 года в телеграм-канале "Кстати…" (16+). Пользователь оставила его под публикацией об уголовном деле в отношении тренера по рукопашному бою.

Как установил суд, текст содержал высказывания с лингвистическими признаками негативной оценки определенной группы лиц по национальному признаку. Эти формулировки были признаны направленными на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности и происхождения. Комментарий был удален Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области до начала судебного разбирательства.

В судебном заседании женщина признала вину и раскаялась.

Кстовский городской суд признал ее виновной и привлек к административной ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ — за возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства. Ей назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что в августе 2025 года сообщалось о роспуске очередной коллегии присяжных по делу тренера по рукопашному бою Николая К. Он проходил обвиняемым в убийстве росгвардейца в мае 2021 года на улице Большой Покровской. По версии следствия, группа нетрезвых военнослужащих начала приставать к двум девушкам. За них вступились мужья, после чего завязалась драка. Когда друга Николая повалили на землю и стали избивать, он достал нож и смертельно ранил одного из нападавших, который оказался сотрудником Росгвардии. После случившегося мужчина сам явился в полицию и был арестован. Параллельно расследовалось избиение его друга, по итогам которого росгвардейцы получили условные сроки.

В апреле 2026 года Нижегородский районный суд завершил повторное рассмотрение дела. Он признал Николая К. невиновным по обвинениям по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ и оправдал его.