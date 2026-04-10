10 апреля 2026 14:57
Нижегородца приговорили к 17 годам за госизмену и подготовку поджога вышки связи
10 апреля 2026 12:44
Автобус столкнулся с УАЗом в Семенове: пострадали три человека
10 апреля 2026 11:31
Скрывавшегося 28 лет преступника поймали в Нижегородской области
10 апреля 2026 11:22
Жительница Дзержинска погибла на пожаре в девятиэтажке
10 апреля 2026 10:40
У бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода изъяли авто за 6,3 млн рублей
09 апреля 2026 18:40
Силовики задержали директора Арзамасского медколледжа: что известно
09 апреля 2026 18:31
Экс-аудитора нижегородской КСП посадили на 7,5 года за взятки
09 апреля 2026 17:50
Полицейские изъяли на Бору нелегальный алкоголь на 3,8 млн рублей
09 апреля 2026 16:41
Силовики нагрянули с обысками в Арзамасский медицинский колледж
09 апреля 2026 16:00
Экс-замглавы Нижнего Новгорода Сергей Егоров признался в получении взятки
Нижегородца приговорили к 17 годам за госизмену и подготовку поджога вышки связи

10 апреля 2026 14:57 Происшествия
Фото: Нижегородский областной суд

Нижегородца Алексея Иванкова* приговорили к 17 годам за работу на спецслужбы Украины. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского областного суда. 

Суд установил, что весной 2025 года Иванков, придерживаясь проукраинских взглядов, из идеологических и корыстных побуждений вступил в переписку с представителями спецслужб Украины. По их заданию он сфотографировал шесть базовых станций сотовой связи на территории Лысковского муниципального округа, за что ему заплатили 1 500 рублей. 

Позднее ему поручили за вознаграждение поджечь одну из вышек. Иванков выбрал базовую станцию, но выполнить задание не успел - его задержали сотрудники правоохранительных органов.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. От дачи показаний он отказался, при этом подтвердил изложенные в обвинении обстоятельства.

Суд признал Иванкова виновным по ст. 275 УК РФ, ч. 1 ст. 30 (Государственная измена), п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к поджогу, направленному на повреждение средств связи, группой лиц по предварительному сговору, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения государственной измены).

По совокупности преступлений ему назначено 17 лет лишения свободы: первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также назначены ограничение свободы на 1 год 6 месяцев и штраф в размере 50 000 рублей.

До вступления приговора в законную силу Иванков останется под стражей. 

Ранее сообщалось, что двух нижегородских подростков осудили за теракт на объектах сотовой связи в мае 2025 года. 

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

