Нижегородца приговорили к 17 годам за госизмену и подготовку поджога вышки связи Происшествия

Фото: Нижегородский областной суд

Нижегородца Алексея Иванкова* приговорили к 17 годам за работу на спецслужбы Украины. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского областного суда.

Суд установил, что весной 2025 года Иванков, придерживаясь проукраинских взглядов, из идеологических и корыстных побуждений вступил в переписку с представителями спецслужб Украины. По их заданию он сфотографировал шесть базовых станций сотовой связи на территории Лысковского муниципального округа, за что ему заплатили 1 500 рублей.

Позднее ему поручили за вознаграждение поджечь одну из вышек. Иванков выбрал базовую станцию, но выполнить задание не успел - его задержали сотрудники правоохранительных органов.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. От дачи показаний он отказался, при этом подтвердил изложенные в обвинении обстоятельства.

Суд признал Иванкова виновным по ст. 275 УК РФ, ч. 1 ст. 30 (Государственная измена), п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к поджогу, направленному на повреждение средств связи, группой лиц по предварительному сговору, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения государственной измены).

По совокупности преступлений ему назначено 17 лет лишения свободы: первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также назначены ограничение свободы на 1 год 6 месяцев и штраф в размере 50 000 рублей.

До вступления приговора в законную силу Иванков останется под стражей.

Ранее сообщалось, что двух нижегородских подростков осудили за теракт на объектах сотовой связи в мае 2025 года.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.