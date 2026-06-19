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Происшествия

Нижегородца арестовали на 10 суток за снятые штаны на улице

18 июня 2026 17:38 Происшествия
Нижегородца арестовали на 10 суток за снятые штаны на улице

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Героя ролика из социальных сетей привлекли к административной ответственности за антиобщественное поведение в Сормовском районе, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

15 июня в интернете появилось видео, в котором пьяный мужчина снял штаны в присутствии других людей на улице Стрелковой. Оказалось, события этого ролика происходили двумя днями ранее, а у героя кадров накануне произошел конфликт с соседями.

Личность мужчины установили участковые. Им оказался 42-летний местный житель, которого задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), а самого нижегородца отправили под арест на десять суток.

Ранее мы сообщали о том, что жителя Балахны отправили в колонию за пьяную езду в четвертый раз.

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Теги:
Арест Сормовский район Хулиганство
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