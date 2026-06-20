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Шесть рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода 20 июня

20 июня 2026 09:50 Общество
Шесть рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода 20 июня

Шесть рейсов задержано в нижегородском аэропорту 20 июня, гласит онлайн-табло «Чкалова».

Вылет в Сухум (авиакомпания «Икар») перенесли с 11:35 на 16:00. Рейс в Анталью («Аэрофлот») — с 15:55 на 17:55, а рейс в Уфу («Икар») — с 18:40 на 21:05.

Остальные рейсы вовсе отложили до завтра. Вылет в Сочи («Россия») сдвинулся с 14:50 20 июня на 01:45 21 июня. Рейс в Сочи («Северный ветер») перенесли с 18:30 на 03:00 21 июня. А в Анталью («Ural Airlines») пассажиры отправятся в 06:25 21 июня вместо 20:35 20 июня.

Ранее сообщалось, что с 5 июля возобновится прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Минском. Региональное правительство просубсидирует перелеты.

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт Самолеты
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