Нижегородские власти субсидируют перелеты в Минск

Правительство Нижегородской области утвердило порядок предоставления субсидий авиакомпании «Аэрофлот» на выполнение международных рейсов по маршруту Нижний Новгород — Минск. Средства перевозчик получит из регионального бюджета, следует из опубликованного постановления.
Максимальный размер субсидии на один оборотный рейс установлен на уровне 1,4 млн рублей.
Напомним, что авиасообщение между Нижним Новгородом и столицей Беларуси будет осуществляться три раза в неделю. Для выполнения полетов планируется использовать самолеты Airbus A320.
Напомним, что с 19 мая стартовали рейсы из Нижнего Новгорода в Сербию.
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