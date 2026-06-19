Нижегородские власти субсидируют перелеты в Минск Общество

Правительство Нижегородской области утвердило порядок предоставления субсидий авиакомпании «Аэрофлот» на выполнение международных рейсов по маршруту Нижний Новгород — Минск. Средства перевозчик получит из регионального бюджета, следует из опубликованного постановления.

Максимальный размер субсидии на один оборотный рейс установлен на уровне 1,4 млн рублей.

Напомним, что авиасообщение между Нижним Новгородом и столицей Беларуси будет осуществляться три раза в неделю. Для выполнения полетов планируется использовать самолеты Airbus A320.

Напомним, что с 19 мая стартовали рейсы из Нижнего Новгорода в Сербию.