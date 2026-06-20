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Абитуриентам доступно более 17,8 тыс. бюджетных мест в нижегородских ссузах

20 июня 2026 13:02 Общество
Абитуриентам доступно более 17,8 тыс. бюджетных мест в нижегородских ссузах

Фото: минобр Нижегородской области

Сегодня, 20 июня, стартовала приемная кампания в колледжах и техникумах Нижегородской области. Учреждения среднего профессионального образования начали принимать документы от абитуриентов, сообщили в региональном министерстве образования.

В 2026 году девятый класс в регионе окончили около 34,8 тысячи школьников. Для поступающих подготовили более 17,8 тысячи бюджетных мест в областных колледжах и техникумах. Еще почти тысяча бюджетных мест доступна в учреждениях СПО при нижегородских вузах. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на несколько сотен.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что интерес к среднему профессиональному образованию продолжает расти. По его словам, колледжи выбирают около 63% выпускников девятых классов и 12% выпускников одиннадцатых классов. В среднем конкурс составляет три-человека человека на место, а в отдельных учреждениях достигает 18 человек.

Как подчеркнул министр, популярности СПО способствует федеральный проект «Профессионалитет», который позволяет получить несколько профессий и ориентирован на последующее трудоустройство выпускников. Также в образовательный процесс активно вовлекаются работодатели, в том числе через проведение демонстрационных экзаменов.

По данным нижегородского минобра, количество бюджетных мест в системе СПО увеличивается ежегодно. Оно формируется с учетом потребностей экономики региона, ситуации на рынке труда, демографических показателей и рекомендаций Минпросвещения России.

Глава регионального министерства образования Михаил Пучков сообщил, что самыми востребованными среди абитуриентов остаются направления машиностроения и энергетики — их выбирают около 24% поступающих. Также высоким спросом пользуются гуманитарные и педагогические специальности, а тройку наиболее популярных направлений замыкает транспортная отрасль.

Напомним, развитию среднего профессионального образования способствует проект «Профессионалитет». Сейчас в Нижегородской области работают 16 кластеров: один образовательный и 15 производственных. В 2026 году планируется открыть еще три кластера, в том числе в сферах креативных индустрий и авиастроения. К 2027 году их количество в регионе должно увеличиться до 25.

Ранее НИА «Нижний Новгород» сообщало, что в эту приемную кампанию будут действовать сразу несколько нововведений. Подробности читайте здесь.

Также мы рассказывали, что в вузах Нижнего Новгорода в 2026 году выделено почти 10 тысяч бюджетных мест.

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Теги:
Минобрнауки Образование Ссузы
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