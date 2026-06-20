Новый асфальт начали укладывать на ремонтируемом участке Звездинки

Фото: скриншот видео из MAX-канала Юрия Шалабаева

Подрядчик начал укладывать асфальт на ремонтируемом участке улицы Звездинка в Нижнем Новгороде. Об этом в своем MAX-канале сообщил градоначальник Юрий Шалабаев.

Работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведутся на участке протяженностью более километра от площади Максима Горького до Алексеевской улицы. Ремонт стартовал в конце мая. Сначала сняли старое покрытие, потом приступили к замене люков колодцев (эти работы выполнены на 1/3). Бортовые камни на дороге и тротуарах готовы наполовину.

По словам мэра, основные работы с привлечением крупной техники проводятся поздним вечером и ночью, дабы не создавать лишних помех. График соблюдается, непогода на этой неделе свои коррективы не внесла.

«Общий процент готовности всех дорог, которые в этом году мы ремонтируем по нацпроекту, близится к 50%. Скоро будет сдан первый объект — на улице Кузбасской», — добавил глава города.

Подробнее о ремонтируемых по нацпроекту дорогах Нижнего Новгорода читайте здесь. Отдельно мы рассказывали о ходе работ на Мызинском путепроводе.