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Нижегородский аэропорт возобновил работу: два рейса отменены и два задержаны

23 июня 2026 11:10
Нижегородский аэропорт возобновил работу: два рейса отменены и два задержаны

Ограничения на приём и выпуск судов в нижегородском аэропорту снова сняли через час после введения. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры действовали с 10:06 до 11:02 23 июня.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме. Пассажиров просят следить за статусом вылета по громкой связи, на онлайн-табло и сайтах авиакомпаний.

По данным онлайн-табло, отменены два рейса — в Анталью и Сочи. Самолёты в Санкт-Петербург и Сочи задерживаются.

Также на территории Нижегородской области отменен режим ракетной опасности.

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