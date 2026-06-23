Ограничения на полеты ввели в нижегородском аэропорту

Временные ограничения введены в нижегородском аэропорту имени Чкалова в целях безопасности, сообщили в Росавиации 23 июня.
Сейчас воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.
В пресс-службе аэропорта отметили, что сейчас продолжается обслуживание и поддержку пассажиров.
В терминале работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.
Напомним, накануне аналогичные меры действовали меньше часа.
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