Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 июня 2026 10:10
Ограничения на полеты ввели в нижегородском аэропорту
23 июня 2026 10:06
Дизайн-код утвердили для улицы Семашко в Нижнем Новгороде
23 июня 2026 09:27
Нижегородцам напомнили об отмене налички в транспорте с 1 июля
23 июня 2026 07:00
Эксклюзив
Стало известно, появится ли деревня для европейцев в Нижегородской области
22 июня 2026 19:39
Педиатр объяснила, почему нельзя оставлять детей в закрытых машинах
22 июня 2026 19:04
1,2 тысячи российских вузов открыли прием абитуриентов с 20 июня
22 июня 2026 18:30
Минград утвердил облик первого дома в рамках КРТ на Гребном канале
22 июня 2026 18:12
Участок трассы Р-158 в Нижегородской области отремонтируют за 13,6 млрд рублей
22 июня 2026 17:40
Нижегородская телебашня зажжет огни в День памяти и скорби
22 июня 2026 17:05
Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в День памяти и скорби
Общество

Ограничения на полеты ввели в нижегородском аэропорту

23 июня 2026 10:10 Общество
Ограничения на полеты ввели в нижегородском аэропорту

Временные ограничения введены в нижегородском аэропорту имени Чкалова в целях безопасности, сообщили в Росавиации 23 июня.

Сейчас воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

В пресс-службе аэропорта отметили, что сейчас продолжается обслуживание и поддержку пассажиров.

В терминале работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

Напомним, накануне аналогичные меры действовали меньше часа.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиасообщение Аэропорт Росавиация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных