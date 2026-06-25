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Общество

Нижегородские школьники вместо «Артека» отправились на отдых в Анапу

25 июня 2026 10:25 Общество
Нижегородские школьники вместо «Артека» отправились на отдых в Анапу

Часть нижегородских школьников, которые отправились в Международный детский центр «Артек» и не смогли попасть на смену, продолжат летний отдых в Анапе. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

Напомним, в Крыму до 1 сентября приостановлен прием и размещение детей в летних лагерях. Соответствующее решение 22 июня подписал глава республики Сергей Аксёнов, отметив, что мера направлена на обеспечение общественной безопасности.

По областной квоте в смене «Искусство создавать» должны были принять участие 29 юных жителей региона. Однако из‑за временной приостановки отдыха и оздоровления детей в Республике Крым дальнейший маршрут каждого ребенка рассмотрели индивидуально.

По согласованию с родителями часть школьников перевезли в Анапу. Сейчас они уже отдыхают в одном из детских лагерей города.

Остальных ребят в ближайшее время доставят обратно в Нижегородскую область. Вопрос организации альтернативного отдыха для них будет решаться отдельно с каждой семьей.

Как отметили в министерстве, отбор нижегородских школьников на последующие смены «Артека» пока не проводился.

«Что касается летней оздоровительной кампании в Нижегородской области, все организации отдыха и оздоровления детей продолжают работу в штатном режиме. Главными приоритетами специалистов, работающих с детьми, остаются безопасность и здоровье ребят», — добавили в минобре.

Ранее сообщалось, что более 67 километров трасс к местам детского отдыха обновят в Нижегородской области в 2026 году.

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Теги:
Детские лагеря Минобрнауки Отдых
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