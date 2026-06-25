Нижегородский школьник набрал 300 баллов на ЕГЭ Общество

Фото: Max-канал Глеба Никитина

Выпускник лицея № 38 из Нижнего Новгорода Илья Ковалев набрал максимальные 300 баллов на ЕГЭ. Он получил высший результат сразу по трем предметам — русскому языку, профильной математике и физике. Об этом в своем Max-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Меня искренне радуют такие примеры ребят, которые знают с юности, чего хотят и к чему двигаются», — написал он.

По его словам, Илья с детства мечтает о космосе и планирует стать инженером-конструктором в сфере ракетостроения. Он хочет не только строить ракеты, но и однажды сам увидеть Землю из иллюминатора.

Глава региона пожелал выпускнику осуществить свою мечту, внести вклад в отечественную науку и успешно поступить в выбранный вуз.

Ранее сообщалось, что шесть выпускников из Нижнего Новгорода показали максимальный результат сразу по двум предметам ЕГЭ.